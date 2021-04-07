***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.04.2021 16:47
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Abdi MERTTÜRK 10.214.789,24 TRY 28,98
Erdoğan ERDİL 1.135.057,77 TRY 3,22
Mehmet Emin ALTINOVA 1.074.037,60 TRY 3,05
Mustafa Toğan TOPRAK 203.346,15 TRY 0,58
Abdulcabbar ERBAKAN 121.673,08 TRY 0,35
DİĞER 22.501.096,16 TRY 63,83
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924312
BIST
18:051.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,34
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.415
18:058,1441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1265
18:059,7252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0346
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
18:05459,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,35
|Açılış
|: 459,66
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|6,71
|28.428.183
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,82
|42.200.762
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.978.874
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|250.462
|% 9,98
|
|GLRYH
|3,64
|12.787.672
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|6.045.798
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|34.118.898
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|3.162.050
|% -9,96
|
|IDEAS
|76,05
|3.875.889
|% -9,46
|
|IZFAS
|9,62
|42.334.503
|% -8,64
|
|BJKAS
|10,17
|789.550.627
|% 9,95
|
|GARAN
|6,76
|744.941.747
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,43
|657.363.556
|% 0,95
|
|DOHOL
|3,36
|636.281.917
|% 3,38
|
|THYAO
|12,53
|632.852.403
|% -2,49
|
|DOHOL
|3,36
|636.281.917
|% 3,38
|
|EKGYO
|1,93
|329.282.278
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,18
|264.831.153
|% -0,91
|
|GARAN
|6,76
|744.941.747
|% -1,17
|
|TSKB
|1,41
|141.089.853
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1335
|8,1455
|% -0,01
|
|Euro
|9,7056
|9,7224
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,1463
|11,2022
|% -0,14
|
|Frank
|8,7690
|8,8218
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1624
|2,1733
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|19,18
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,92
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,08
|
|B. Petrol
|63,07
|63,07
|-0,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EDIP
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 021 adet işlem
-
17:58PENGD
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 168, 116 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 127 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de