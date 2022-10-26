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***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.10.2022 22:22
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket


***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Merkez : Ulukent Sanayi Bölgesi 1. Askeri Hava Lojmanları karşısı, Ulukent-Menemen/İzmir
Şube : Kadosan Oto San.Sitesi G.Blok No 33-35 Ümraniye - İSTANBUL
Şube : Mersin Yolu Üzeri 10 Km. Temsa Global Sanayi Ticaret A.Ş. İçi Adana
Şube : Yayla Mah. Çayıralan Mevkii Küme Evleri No: 53/2 Menemen / İZMİR

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KADİR ERBAŞ Genel Müdür Endüstri Mühendisi Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Planlama Müdürü
HAKAN YALDIRAK Dış Pazar Geliştirme Direktörü Makine Mühendisi Dış Pazar Geliştirme Direktörü / Ar-Ge Müdürü
MURAT TOLGA AKSOY Bayi-Otomotiv Satış Müdürü Ekonomist Bayi-Otomotiv Satış Müdürü, Bayi Satış Müdürü
CEM ÖZTAŞ Satış Sonrası Teknik Hizmetler Müdürü Makine Mühendisi Global Satış Pazarlama Sorumlusu
İLKER ŞİŞEK Satınalma Müdürü Diğer Kalite Güvence Yöneticisi
SERCAN AKGÖK Muhasebe Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe Yöneticisi Teksav Teknoloji A.Ş. Muhasebe Yöneticisi
EMEL SAKARYA Kurumsal Satış Yöneticisi Kimya Mühendisi Kurumsal Satış Yöneticisi
MAREK MACHAJ Dış Pazarlar ve İş Geliştirme Müdürü Diğer Dış Pazar Geliştirme Yöneticisi

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
C.E.O Dış Ticaret Anonim Şirketi Klima Soğutucu Parçaları İthalatı 800000 799040 TRY 99,88 Bağlı Ortaklık
Teksav Teknoloji Elek. Elekt. San ve Tic. A.Ş. Sistem Kontrol ve Yönetim Elektroniği konusunda Tasarım, Yazılım,Donanım,Üretim ve Seri Üretim 4336000 4076000 TRY 94 Bağlı Ortaklık
Safkar Egypt for Air Condition and Refrigeration Industries SAE Motorlu Taşıtlara Yönelik Klima ve Soğutucu İmalatı ve Ticareti 4000000 1800000 EGP 45 İştirak
Safkar Algeria S.A.R.L. Motorlu Taşıtlara Yönelik Klima ve Soğutucu Ticareti ve Satış Sonrası Teknik Hizmetleri 100000 45000 DZD 45 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074521


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ATLAS 1,87 6.985.429 % 10,00  
FONET 13,75 139.158.234 % 10,00  
HEDEF 12,10 90.148.727 % 10,00  
LUKSK 83,15 29.546.943 % 9,99  
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Riyal 4,9321 4,9568 % -0,00  
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Altın Ons 1.662 1.662 -3,00  
Altın Gr. 993 993 -2,14  
Cumhuriyet 6.639 6.739 -43,00  
Tam 6.658 6.733 -35,00  
Yarım 3.244 3.293 -13,00  
Çeyrek 1.627 1.646 -10,00  
Gümüş.Ons 19,53 19,56 -0,04  
Gümüş Gr. 11,66 11,67 -0,05  
B. Petrol 94,48 94,48 0,69  
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