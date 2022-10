***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Merkez : Ulukent Sanayi Bölgesi 1. Askeri Hava Lojmanları karşısı, Ulukent-Menemen/İzmirŞube : Kadosan Oto San.Sitesi G.Blok No 33-35 Ümraniye - İSTANBULŞube : Mersin Yolu Üzeri 10 Km. Temsa Global Sanayi Ticaret A.Ş. İçi AdanaŞube : Yayla Mah. Çayıralan Mevkii Küme Evleri No: 53/2 Menemen / İZMİRYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerKADİR ERBAŞ Genel Müdür Endüstri Mühendisi Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Planlama MüdürüHAKAN YALDIRAK Dış Pazar Geliştirme Direktörü Makine Mühendisi Dış Pazar Geliştirme Direktörü / Ar-Ge MüdürüMURAT TOLGA AKSOY Bayi-Otomotiv Satış Müdürü Ekonomist Bayi-Otomotiv Satış Müdürü, Bayi Satış MüdürüCEM ÖZTAŞ Satış Sonrası Teknik Hizmetler Müdürü Makine Mühendisi Global Satış Pazarlama SorumlusuİLKER ŞİŞEK Satınalma Müdürü Diğer Kalite Güvence YöneticisiSERCAN AKGÖK Muhasebe Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe Yöneticisi Teksav Teknoloji A.Ş. Muhasebe YöneticisiEMEL SAKARYA Kurumsal Satış Yöneticisi Kimya Mühendisi Kurumsal Satış YöneticisiMAREK MACHAJ Dış Pazarlar ve İş Geliştirme Müdürü Diğer Dış Pazar Geliştirme YöneticisiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiC.E.O Dış Ticaret Anonim Şirketi Klima Soğutucu Parçaları İthalatı 800000 799040 TRY 99,88 Bağlı OrtaklıkTeksav Teknoloji Elek. Elekt. San ve Tic. A.Ş. Sistem Kontrol ve Yönetim Elektroniği konusunda Tasarım, Yazılım,Donanım,Üretim ve Seri Üretim 4336000 4076000 TRY 94 Bağlı OrtaklıkSafkar Egypt for Air Condition and Refrigeration Industries SAE Motorlu Taşıtlara Yönelik Klima ve Soğutucu İmalatı ve Ticareti 4000000 1800000 EGP 45 İştirakSafkar Algeria S.A.R.L. Motorlu Taşıtlara Yönelik Klima ve Soğutucu Ticareti ve Satış Sonrası Teknik Hizmetleri 100000 45000 DZD 45 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074521BIST