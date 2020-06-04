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***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

04.06.2020 20:01
GÜNCEL HABERLER



***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
İhracat müşterisi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
10/06/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket ciro ve karlılığına olumlu etki edecektir.
Açıklamalar

03.06.2020 tarihli açıklamanın "Yeni iş ilişkisi" şablonunda tekrar yayınıdır.
Şirketimiz, 230 adet Özel Dizayn Ambulans için Hasta ve Sürücü Bölümü İklimlendirme Sistemini kapsayan 246.100 Euro bedelli bir ihracat bağlantısının sözleşmesini imzalamış olup,  siparişler alınmıştır. 
Teslimatlar 3 ay içerisinde tamamlanacaktır. 
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849252


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKART 10,67 33.448.637 % 10,00  
SRVGY 18,59 13.575.439 % 10,00  
AKCNS 10,45 79.080.217 % 10,00  
TACTR 5,06 1.049.878 % 10,00  
SALIX 10,78 351.363 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5018 8,5445 % 0,63  
Frank 7,0533 7,0958 % 1,01  
Riyal 1,7954 1,8044 % 0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.720 20,34  
Altın Gr. 374 374 6,27  
Cumhuriyet 2.430 2.462 35,20  
Tam 2.501 2.533 36,30  
Yarım 1.221 1.237 17,70  
Çeyrek 610 618 8,80  
Gümüş.Ons 17,80 17,85 0,18  
Gümüş Gr. 3,87 3,88 0,05  
B. Petrol 39,70 39,70 -0,09  
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