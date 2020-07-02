***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
02.07.2020 15:10
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yerli Midibüs Üreticisi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%0,44
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%0,04
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/08/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket ciro ve karlılığına olumlu etki edecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz yurt dışına ihraç edilecek Midibüslerin iklimlendirilmesi ile ilgili 2.000.000 TL tutarında yeni sipariş bağlantısı yapmıştır. Teslimatlar 2020 yılında tamamlanacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854054
BIST
15:02116.707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.391,74
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.845
En Düşük
115.746
15:026,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,8690
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|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
15:027,7430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0372
|Açılış
|: 7,7450
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|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
15:02390,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,72
|Açılış
|: 390,64
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|621,60
|5.002.081
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,31
|151.459.008
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|91.823.279
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.217.467
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.661.002
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,18
|3.709.159
|% -4,43
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|AKMGY
|38,52
|12.424.457
|% -3,51
|
|GARAN
|8,35
|892.086.164
|% 0,60
|
|SISE
|5,90
|629.560.336
|% 5,92
|
|THYAO
|12,28
|592.867.023
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,06
|572.828.464
|% 1,98
|
|KRDMD
|3,25
|551.263.562
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,06
|572.828.464
|% 1,98
|
|IEYHO
|1,02
|236.894.615
|% 9,68
|
|ALBRK
|1,76
|330.299.485
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,25
|551.263.562
|% 0,62
|
|CEMAS
|1,67
|270.767.998
|% 9,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5560
|8,5989
|% 0,45
|
|Frank
|7,2379
|7,2815
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|3,31
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,94
|
|Cumhuriyet
|2.532
|2.551
|4,60
|
|Tam
|2.606
|2.618
|4,70
|
|Yarım
|1.266
|1.281
|2,20
|
|Çeyrek
|633
|641
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,37
|42,37
|0,34
|
Seans Raporu
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