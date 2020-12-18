***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
18.12.2020 14:15
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yurdışında yerleşik ticari araç üreticisi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
2,03
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
0,00
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
15/01/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket ciro ve karlılığına olumlu etki edecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz, Minibüs, Midibüs , Otobüs ve Trolleybus üretimleri yapan Yurtdışı Lokasyonlu Uluslararası ticari araç üreticisi(OEM) firma ile Yolcu Salonu İklimlendirme Sistemleri ve Sürücü Kabin Klimalarının satın almalarını kapsayan, 800.000 Euro bedelli ve 2 Yıllık ( Aralık-2022 tarihine kadar geçerli ) bir ihracat bağlantısını kesinleştirmiş olup, sözleşme karşılıklı olarak imza altına alınmıştır.
Teslimatlar 2021'de başlanacak olup, 2022 sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893825
BIST