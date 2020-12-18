***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıYurdışında yerleşik ticari araç üreticisiVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı2,03Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı0,00İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih15/01/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirket ciro ve karlılığına olumlu etki edecektir.AçıklamalarŞirketimiz, Minibüs, Midibüs , Otobüs ve Trolleybus üretimleri yapan Yurtdışı Lokasyonlu Uluslararası ticari araç üreticisi(OEM) firma ile Yolcu Salonu İklimlendirme Sistemleri ve Sürücü Kabin Klimalarının satın almalarını kapsayan, 800.000 Euro bedelli ve 2 Yıllık ( Aralık-2022 tarihine kadar geçerli ) bir ihracat bağlantısını kesinleştirmiş olup, sözleşme karşılıklı olarak imza altına alınmıştır.Teslimatlar 2021'de başlanacak olup, 2022 sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893825BIST