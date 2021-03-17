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***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

17.03.2021 12:13



***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yurtdışı Raylı Sistem üreticisi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/03/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar

Şirketimiz, 19 Set Tramvay için 38 adet Yolcu Salonu ve 19 adet Sürücü Kabin İklimlendirme Sistemlerini kapsayan 652.080 Euro bedelli bir ihracat bağlantısını kesinleştirmiş olup, siparişler alınmıştır.  Teslimatlar 2021 yılı içinde tamamlanacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918722


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Altın Ons 1.737 1.737 5,23  
Altın Gr. 419 419 1,69  
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Tam 2.768 2.838 -2,92  
Yarım 1.338 1.373 -1,41  
Çeyrek 671 686 -0,71  
Gümüş.Ons 26,04 26,07 0,11  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 0,03  
B. Petrol 67,81 67,81 -0,58  
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