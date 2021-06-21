***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
21.06.2021 13:34
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yerli Midibüs Üreticisi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%10,67
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%7,39
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
21/06/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket ciro ve karlılığına olumlu etki edecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz yurt dışına ihraç edilecek Midibüslerin iklimlendirilmesi ile ilgili 5.500.000 TL tutarında yeni sipariş bağlantısı yapmıştır.
Teslimatlar 2021 yılında tamamlanacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943344
BIST
15:251.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,09
|Açılış
|: 1.388
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|Önceki Kapanış
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1.396
En Düşük
1.378
15:258,7794
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,0421
|Açılış
|: 8,7700
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,7218
15:2510,4456
En Yüksek
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|Açılış
|: 10,4150
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|Önceki Kapanış
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10,4679
En Düşük
10,3648
15:25501,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 6,12
|Açılış
|: 501,79
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|Önceki Kapanış
|: 495,67
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504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler15:23
|OZBAL
|10,12
|7.742.377
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.046.101
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.321.639
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,67
|11.740.248
|% 9,75
|
|VAKFN
|9,52
|123.704.793
|% 8,92
|
|METUR
|6,39
|63.609.776
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.095.517
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,51
|1.113.822.410
|% -0,21
|
|GARAN
|8,10
|547.214.816
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,10
|491.288.230
|% 1,94
|
|EREGL
|18,01
|415.245.845
|% 1,24
|
|KRDMD
|6,79
|410.714.661
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,10
|491.288.230
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,14
|239.635.025
|% -0,47
|
|THYAO
|14,51
|1.113.822.410
|% -0,21
|
|GARAN
|8,10
|547.214.816
|% -0,74
|
|TSKB
|1,29
|84.262.208
|% -1,53
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7780
|8,7805
|% 0,49
|
|Euro
|10,4375
|10,4427
|% 0,72
|
|Sterlin
|12,1589
|12,2199
|% 1,08
|
|Frank
|9,5025
|9,5598
|% 0,77
|
|Riyal
|2,3371
|2,3488
|% 0,62
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|10,32
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,10
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|38,00
|
|Tam
|3.312
|3.396
|34,88
|
|Yarım
|1.601
|1.643
|16,88
|
|Çeyrek
|803
|821
|8,43
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,09
|
|B. Petrol
|73,56
|73,56
|0,05
|
Seans Raporu
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