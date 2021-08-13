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***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

13.08.2021 14:30



***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
YURTİÇİ SAVUNMA SANAYİ ÜRETİCİSİ
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%3,29
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%1,48
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
13/08/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket ciro ve karlılığına olumlu etki edecektir.
Açıklamalar

Yurtiçinde yerleşik savunma sanayii üreticisinden ~550.000-USD'lik savunma sanayiine yönelik klima siparişi alınmıştır.
Teslimatlar 6 ay içerisinde tamamlanacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957897


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UFUK 16,94 462.737 % 10,00  
VKING 7,60 4.478.462 % 9,99  
SUMAS 81,00 1.223.932 % 9,98  
ISKPL 41,70 83.921.988 % 9,97  
IZFAS 6,20 5.705.150 % 9,93  
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Frank 9,2693 9,3251 % 0,62  
Riyal 2,2643 2,2756 % -0,28  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 26,86  
Altın Gr. 487 487 5,75  
Cumhuriyet 3.233 3.282 27,00  
Tam 3.219 3.302 30,94  
Yarım 1.556 1.597 14,96  
Çeyrek 780 799 7,48  
Gümüş.Ons 23,71 23,75 0,55  
Gümüş Gr. 6,49 6,50 0,13  
B. Petrol 70,11 70,11 -1,20  
Seans Raporu 18:05
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