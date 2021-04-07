***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk YILMAZ'ın, üyeliklere Mustafa Toğan TOPRAK ve SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sercan AKGÖK'ün seçilmesine,2) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,3) Denetimden Sorumlu Komitenin iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinden oluşmasına, Başkanlığına Selçuk YILMAZ 'ın, üyeliğe Mustafa Şatim KIRKALI 'nin seçilmesine,4) Riskin Erken Saptanması Komitesinin iki üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Şatim KIRKALI'nin, üyeliklere Selçuk YILMAZ'ın seçilmesineOy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924212BIST