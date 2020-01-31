***SAFKR* *TLMAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
31.01.2020 17:46
***SAFKR******TLMAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.17 maddesine göre, Safkar Ege Soğutmacılık ve Trabzon Liman payları 03.02.2020 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu BIST Halka Arz endeksinden çıkarılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
SAFKAR EGE SOGUTMACILIK XHARZ 03/02/2020
TRABZON LIMAN XHARZ 03/02/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816283
BIST
18:05119.140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -709,57
|Açılış
|: 120.096
|
|Önceki Kapanış
|: 119.850
|
120.318
En Düşük
119.140
18:055,9790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9760
|
5,9866
En Düşük
5,9643
18:056,6294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0321
|Açılış
|: 6,6020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5840
|
6,6388
En Düşük
6,5781
18:05305,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,09
|Açılış
|: 305,19
|
|Önceki Kapanış
|: 303,02
|
305,87
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|18,72
|21.643.212
|% 20,00
|
|RYSAS
|7,08
|11.933.241
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,49
|4.784.687
|% 19,96
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|HUBVC
|30,80
|18.819.776
|% 19,94
|
|PINSU
|3,05
|45.055.379
|% -10,03
|
|EGCYH
|0,45
|444.227
|% -10,00
|
|BURVA
|13,05
|909.697
|% -9,69
|
|EKIZ
|1,31
|153.651
|% -9,66
|
|SALIX
|7,49
|35.428
|% -8,66
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|THYAO
|13,68
|1.412.080.735
|% -1,08
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ASELS
|23,46
|530.679.792
|% -0,85
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|ODAS
|2,12
|441.439.221
|% 4,43
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ISGYO
|1,88
|316.666.150
|% 2,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8602
|7,8996
|% 0,77
|
|Frank
|6,1771
|6,2143
|% 0,65
|
|Riyal
|1,5894
|1,5974
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|10,08
|
|Altın Gr.
|305
|305
|2,11
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|2,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|4,62
|
|Yarım
|968
|993
|2,23
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|0,03
|
|B. Petrol
|56,51
|56,51
|-0,82
|
Seans Raporu
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -251, 76 kaybederek (% -0.22 ) 113, 475
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, AVOD, BEYAZ, UFUK, ORMA
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DENCM, LUKSK, ENKAI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
Bu seansda işlem gören 317 hisse senedinden 176 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 112 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 29 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem