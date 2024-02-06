***SAHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri









***SAHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )İlgili Şirketler [SAHOL]İlgili Fonlar []TürkçeEndekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı DeğişiklikleriYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı DeğişiklikleriAçıklamalarBIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 5.2.f.vi maddesine göre SABANCI HOLDING'in fiili dolaşımdaki pay oranı 07.02.2024 tarihinden itibaren %51 olarak dikkate alınacaktır.Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı DeğişiklikleriPay Adı FDPO (%) Geçerlilik TarihiSABANCI HOLDING 51 07/02/2024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247255BIST