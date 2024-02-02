***SAHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***SAHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [SAHOL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin, Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleşen birleşme işlemine ilişkin açıklaması 02.02.2024 tarihinde saat 15:46:01'de KAP'ta yayımlandığından (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246428) 05.02.2024 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin paylarının sayısı 2.100.375.969,18 fiili dolaşımdaki pay oranı ise %49 olarak dikkate alınacaktır.21.08.2020 tarih ve 05.PRO.01 kodlu Özsermaye Hallerinde Payların Teorik / Referans Fiyatlarının Belirlenmesi konulu düzenlemenin 9.2. maddesi gereğince, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. paylarının 02.02.2024 tarihli kapanış fiyatı, 05.02.2024 tarihinde teorik fiyat olarak alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246468BIST