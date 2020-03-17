***SAHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 12:26
***SAHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830039
BIST
12:5782.146
En Yüksek
|Değişim
|: -6,53%
|| -5.742,59
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
12:576,4696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0417
|Açılış
|: 6,4660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4697
En Düşük
6,4177
12:577,1755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0174
|Açılış
|: 7,1720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
12:57305,60
En Yüksek
|Değişim
|: -2,50%
|| -7,84
|Açılış
|: 305,60
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|36.077.837
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|SELGD
|1,42
|7.525
|% 6,77
|
|AYGAZ
|8,14
|1.597.538
|% -12,00
|
|AVTUR
|0,99
|1.300.426
|% -10,00
|
|CIMSA
|5,49
|3.135.295
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|5.395.563
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|7.971.057
|% -10,00
|
|ASELS
|20,66
|417.847.638
|% -9,86
|
|THYAO
|7,42
|380.838.550
|% -9,84
|
|NUGYO
|2,16
|360.000.000
|% -7,69
|
|GARAN
|7,89
|263.716.556
|% -3,66
|
|YKBNK
|1,93
|106.385.458
|% -4,93
|
|NUGYO
|2,16
|360.000.000
|% -7,69
|
|TSKB
|0,85
|48.556.128
|% -3,41
|
|YKBNK
|1,93
|106.385.458
|% -4,93
|
|IHLGM
|0,78
|39.577.576
|% -9,30
|
|THYAO
|7,42
|380.838.550
|% -9,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8374
|7,8767
|% -0,42
|
|Frank
|6,7602
|6,8010
|% -0,08
|
|Riyal
|1,7176
|1,7262
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|-44,66
|
|Altın Gr.
|306
|307
|-6,90
|
|Cumhuriyet
|2.054
|2.085
|17,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|18,43
|
|Yarım
|990
|1.017
|8,91
|
|Çeyrek
|497
|508
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|12,18
|12,21
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|2,54
|2,55
|-0,12
|
|B. Petrol
|29,84
|29,84
|-0,21
|