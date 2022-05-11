***SAHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 15:40
***SAHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029178
BIST
15:492.457
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -33,42
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.455
15:4915,3519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1056
|Açılış
|: 15,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
15:4916,2080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1255
|Açılış
|: 16,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
15:49908,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,58
|Açılış
|: 908,00
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler15:45
|ULUUN
|10,38
|71.964.031
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|ESCOM
|10,83
|30.711.345
|% 9,95
|
|IMASM
|26,52
|5.518.016
|% 9,95
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|KLMSN
|11,16
|14.830.584
|% -10,00
|
|ARSAN
|4,32
|60.871.811
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.677.031
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|138.882.081
|% -9,98
|
|THYAO
|42,08
|2.053.414.348
|% -0,28
|
|SISE
|19,86
|1.727.639.488
|% -0,90
|
|KRDMD
|16,54
|1.497.892.702
|% -0,18
|
|ASELS
|24,10
|1.391.957.984
|% -0,33
|
|SAHOL
|20,14
|1.131.114.531
|% -1,76
|
|EKGYO
|2,74
|534.197.799
|% -1,08
|
|YKBNK
|4,75
|533.698.467
|% -2,06
|
|VAKBN
|4,44
|470.003.041
|% -3,27
|
|DOHOL
|3,69
|359.143.558
|% -3,91
|
|HALKB
|5,64
|517.954.238
|% 0,71
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3471
|15,3526
|% 0,70
|
|Euro
|16,1829
|16,2039
|% 0,75
|
|Sterlin
|18,8175
|18,9119
|% 0,38
|
|Frank
|15,3748
|15,4674
|% 0,67
|
|Riyal
|4,0780
|4,0985
|% 0,50
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|1,08
|
|Altın Gr.
|910
|910
|8,06
|
|Cumhuriyet
|6.161
|6.254
|7,00
|
|Tam
|6.121
|6.277
|-7,98
|
|Yarım
|2.959
|3.036
|-3,87
|
|Çeyrek
|1.484
|1.518
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,49
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|0,26
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,62
|