***SAHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 12:37
***SAHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062559
BIST
12:533.656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 6,71
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.617
12:5318,2455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2458
En Düşük
18,2119
12:5318,5551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1064
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5551
En Düşük
18,4317
12:531.013,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,11
|Açılış
|: 1.013,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.013,71
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler12:51
|ROYAL
|6,93
|339.799
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|122.619.179
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|2.031.441
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|185.000
|% 9,99
|
|CMENT
|67,85
|884.289
|% 9,97
|
|ASUZU
|264,90
|44.379.227
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|2.811.836
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,33
|121.815.680
|% -9,83
|
|ZRGYO
|4,97
|100.387.084
|% -6,75
|
|TSPOR
|4,77
|88.130.965
|% -6,47
|
|AKBNK
|18,62
|6.998.785.421
|% 6,34
|
|YKBNK
|9,47
|6.184.277.391
|% -2,27
|
|THYAO
|76,05
|5.804.724.433
|% 1,47
|
|ISCTR
|11,99
|5.335.574.166
|% -4,46
|
|ASELS
|32,60
|3.704.921.820
|% 1,12
|
|YKBNK
|9,47
|6.184.277.391
|% -2,27
|
|EKGYO
|5,32
|2.773.319.013
|% -0,56
|
|ISCTR
|11,99
|5.335.574.166
|% -4,46
|
|AKBNK
|18,62
|6.998.785.421
|% 6,34
|
|KRDMD
|15,59
|2.987.055.989
|% 1,83
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2407
|18,2464
|% 0,17
|
|Euro
|18,5461
|18,5571
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,3004
|21,4072
|% 0,32
|
|Frank
|19,1174
|19,2326
|% 0,44
|
|Riyal
|4,8387
|4,8630
|% 0,05
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|2,43
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|1,96
|
|Cumhuriyet
|6.780
|6.883
|11,00
|
|Tam
|6.815
|6.861
|5,00
|
|Yarım
|3.321
|3.354
|4,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.677
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,82
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|0,00
|
|B. Petrol
|94,92
|94,92
|0,92
|