***SAHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:07
***SAHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113918
BIST
10:595.166
En Yüksek
|Değişim
|: 4,35%
|| 215,30
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
5.131
10:5918,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
10:5920,2249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0667
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,2803
En Düşük
20,1197
10:591.116,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,24
|Açılış
|: 1.116,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,10
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler10:56
|OYAKC
|30,14
|180.610.083
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|14.308.144
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|3.620.532
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|3.065.613
|% 9,99
|
|TUPRS
|632,30
|357.762.295
|% 9,98
|
|COSMO
|85,00
|535.160
|% -7,76
|
|QNBFL
|81,10
|81.100
|% -7,21
|
|MACKO
|61,25
|207.012.243
|% -7,06
|
|RAYSG
|14,78
|1.610.268
|% -5,98
|
|RODRG
|73,55
|16.298.450
|% -5,71
|
|THYAO
|148,80
|2.814.548.845
|% 6,36
|
|EREGL
|43,96
|2.033.736.763
|% 6,39
|
|SISE
|45,66
|1.132.960.400
|% 6,93
|
|AKBNK
|16,99
|995.855.962
|% 5,07
|
|ASELS
|60,85
|987.140.180
|% 4,55
|
|EKGYO
|7,59
|502.155.373
|% 5,42
|
|AKBNK
|16,99
|995.855.962
|% 5,07
|
|YKBNK
|9,46
|527.684.987
|% 5,82
|
|EREGL
|43,96
|2.033.736.763
|% 6,39
|
|ALBRK
|3,48
|160.678.833
|% 0,29
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8510
|18,8587
|% 0,05
|
|Euro
|20,2128
|20,2249
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,6341
|22,7476
|% 0,12
|
|Frank
|20,3499
|20,4725
|% 0,16
|
|Riyal
|5,0113
|5,0365
|% 0,04
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,33
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|1,49
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.578
|7.642
|7,00
|
|Yarım
|3.702
|3.740
|4,00
|
|Çeyrek
|1.851
|1.870
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,73
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,13
|13,15
|0,02
|
|B. Petrol
|85,96
|85,96
|0,58
|
Seans Raporu
10:56
daha fazla
-
11:12CIMSA
Yüzde 9.51 oranında artışla 118.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 907, 756 adet işlem
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11:11KRDMB
Yüzde 9.95 oranında artışla 18.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 317, 197 adet işlem
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11:10GEREL
Yüzde 9.44 oranında artışla 8.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 930, 445 adet işlem
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11:09XU100
Endeks 5, 215 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 34 üstünde . İşlem hacmi 23, 255.00 milyon TL de
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11:08SASA
Yüzde 9.95 oranında artışla 111.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 525, 816 adet işlem