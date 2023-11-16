***SAHOL* *CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAHOL******CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SAHOL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Hollanda'da faaliyet gösteren iştiraki Sabanci Building Solutions BV (SBS)'nin yapı malzemeleri alanında geleceğin teknolojilerine yatırım yapma ve bu alanda teknoloji üreten şirket olma hedefleri doğrultusunda, Almanya'nın Münih şehrinde SBS BV'nin %100 oranında pay sahibi olduğu Sabanci Global Technology Center Gmbh (SGTC)'ın kuruluş ve örgütlenme işlemleri tamamlamış ve SGTC faaliyetine başlamıştır. Bu gelişmeyle birlikte SBS BV ana faaliyet konuları olan beyaz ve gri çimento, kalsiyum alimünat çimento (CAC) ve diğer sürdürülebilir yapı malzemelerinin küresel ticaretine ek olarak ilgili alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine de başlamış bulunmaktadır.Münih Teknik Üniversitesi (Technische Universität München) kampüsünde kurulmuş olan SGTC, başta CAC olmak üzere, yapı malzemeleri alanında yenilikçi, çevresel ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine dönük araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütecektir. Bu faaliyetlerin SBS BV'nin yapı malzemeleri alanındaki global hedeflerini desteklemesi ve teknoloji üretimine öncülük etmesi hedeflenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218524BIST