***SAHOL* *CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2023 18:35
***SAHOL******CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Hollanda'da faaliyet gösteren iştiraki Sabanci Building Solutions BV (SBS)'nin yapı malzemeleri alanında geleceğin teknolojilerine yatırım yapma ve bu alanda teknoloji üreten şirket olma hedefleri doğrultusunda, Almanya'nın Münih şehrinde SBS BV'nin %100 oranında pay sahibi olduğu Sabanci Global Technology Center Gmbh (SGTC)'ın kuruluş ve örgütlenme işlemleri tamamlamış ve SGTC faaliyetine başlamıştır. Bu gelişmeyle birlikte SBS BV ana faaliyet konuları olan beyaz ve gri çimento, kalsiyum alimünat çimento (CAC) ve diğer sürdürülebilir yapı malzemelerinin küresel ticaretine ek olarak ilgili alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine de başlamış bulunmaktadır.
Münih Teknik Üniversitesi (Technische Universität München) kampüsünde kurulmuş olan SGTC, başta CAC olmak üzere, yapı malzemeleri alanında yenilikçi, çevresel ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine dönük araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütecektir. Bu faaliyetlerin SBS BV'nin yapı malzemeleri alanındaki global hedeflerini desteklemesi ve teknoloji üretimine öncülük etmesi hedeflenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218524
BIST
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18:057.781
En Düşük
|Değişim
|: 1,50%
|| 114,81
|Açılış
|: 7.675
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|Önceki Kapanış
|: 7.666
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7.675
En Yüksek
7.813
18:0528,6710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0079
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
18:0531,1804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0569
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
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31,2972
En Düşük
31,0707
18:051.826,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 19,68
|Açılış
|: 1.825,97
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|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
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1.832,54
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|240,90
|8.812.109
|% 10,00
|
|DOKTA
|42,46
|78.726.453
|% 10,00
|
|COSMO
|153,10
|44.888.808
|% 9,99
|
|ARDYZ
|26,88
|315.915.831
|% 9,98
|
|IZINV
|44,76
|23.168.293
|% 9,98
|
|MIATK
|702,00
|3.340.365.562
|% -10,00
|
|MARKA
|29,88
|5.042.939
|% -10,00
|
|AVHOL
|60,40
|306.897.997
|% -9,99
|
|ARASE
|66,30
|1.000.728.623
|% -9,98
|
|EUKYO
|12,83
|6.069.435
|% -9,96
|
|THYAO
|244,30
|10.348.943.796
|% 3,69
|
|REEDR
|29,70
|5.204.480.924
|% 7,30
|
|TUPRS
|154,10
|4.533.990.690
|% 1,58
|
|SAHOL
|58,50
|3.713.554.195
|% 1,21
|
|MIATK
|702,00
|3.340.365.562
|% -10,00
|
|EKGYO
|7,54
|1.695.794.936
|% 0,67
|
|REEDR
|29,70
|5.204.480.924
|% 7,30
|
|IHLAS
|1,48
|247.848.918
|% 1,37
|
|IHLGM
|2,04
|310.164.097
|% 9,09
|
|ZOREN
|5,06
|762.863.231
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6619
|28,6710
|% -0,03
|
|Euro
|31,1594
|31,1804
|% 0,18
|
|Sterlin
|35,4948
|35,6728
|% 0,05
|
|Frank
|32,1474
|32,3411
|% -0,01
|
|Riyal
|7,6223
|7,6606
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,85
|23,87
|% 0,66
|
|Platin
|900,38
|902,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,55
|1.041,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,66
|77,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.982,61
|1.982,91
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59IHLGM
Yüzde 8.02 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 148, 147, 359 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 127, 48 artarak (% 1.58 ) 8, 209
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, IHLAS, REEDR
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17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MIATK, AVHOL
-
17:58XU100
Endeks 7, 759 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 69, 463.00 milyon TL de