***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.04.2023 16:00
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2023, 30.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2023
Tescil Tarihi
13.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13.04.2023 - 10811
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait finansal raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (Bir) yıl süreyle Denetçi ve Topluluk Denetçisi olarak seçilmesine ilişkin 30 Mart 2023 tarihli Genel Kurul kararı 13 Nisan 2023 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138389
BIST
17:045.129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -6,39
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.105
17:0419,3643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0455
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
17:0421,3582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 22,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,3161
17:041.257,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -11,17
|Açılış
|: 1.257,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.255,96
BIST En Aktif Hisseler17:02
|ARZUM
|22,00
|20.351.899
|% 10,00
|
|BVSAN
|63,85
|385.576.940
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,97
|38.232.844
|% 9,96
|
|CVKMD
|127,00
|3.030.347
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.343.919
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|163.141.605
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|91.570.818
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|5.572.982
|% -9,94
|
|DIRIT
|7,50
|593.219
|% -7,41
|
|MMCAS
|5,66
|1.034.979
|% -7,21
|
|KOZAL
|22,84
|2.770.052.431
|% 0,26
|
|THYAO
|135,60
|2.752.710.905
|% -1,09
|
|GESAN
|89,10
|2.403.856.234
|% 5,57
|
|EREGL
|36,02
|1.528.057.025
|% -0,77
|
|KOZAA
|45,34
|1.455.316.850
|% 3,23
|
|KOZAL
|22,84
|2.770.052.431
|% 0,26
|
|EKGYO
|6,94
|825.340.496
|% -0,86
|
|IHLAS
|0,87
|86.263.647
|% -1,14
|
|ISCTR
|12,17
|1.150.621.406
|% 0,41
|
|YKBNK
|10,37
|921.355.172
|% 0,48
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3534
|19,3771
|% 0,30
|
|Euro
|21,3523
|21,3659
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,0820
|24,2028
|% -0,23
|
|Frank
|21,6414
|21,7718
|% -0,03
|
|Riyal
|5,1474
|5,1732
|% 0,19
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.257
|1.257
|-11,18
|
|Cumhuriyet
|8.793
|8.926
|104,00
|
|Tam
|8.798
|8.915
|124,00
|
|Yarım
|4.297
|4.362
|60,00
|
|Çeyrek
|2.148
|2.181
|30,00
|
|Gümüş Gr.
|16,10
|16,12
|0,06
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 92 kaybederek (% -0.30 ) 5, 652
-
17:17XU100
Endeks 5, 126 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 39, 926.00 milyon TL de
-
17:17GEREL
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 16.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 118, 675 adet işlem
-
17:16PAMEL
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 265.30 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 698 adet işlem
-
17:15CRFSA
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 61.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 953, 875 adet işlem