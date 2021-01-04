***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
04.01.2021 13:10
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkan tanınması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10 ve 16'ncı maddelerinde değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınması koşuluyla, ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896620
BIST
13:141.498
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 21,05
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
13:147,3539
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0760
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
13:149,0420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0327
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
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9,1380
En Düşük
9,0005
13:14456,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,92
|Açılış
|: 456,90
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler13:14
|NIBAS
|57,20
|19.388.150
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|287.518
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,98
|2.509.704
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.932.206
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|92.073.256
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|567.759
|% -9,83
|
|VKING
|8,43
|7.973.749
|% -6,33
|
|CLEBI
|172,70
|101.989.515
|% -5,38
|
|KARTN
|90,50
|42.207.008
|% -5,29
|
|GUBRF
|82,90
|980.322.438
|% -3,66
|
|KOZAL
|106,30
|957.227.292
|% 9,93
|
|SISE
|7,43
|763.636.825
|% 1,64
|
|GARAN
|10,45
|706.131.000
|% 0,77
|
|KOZAA
|16,77
|703.354.958
|% 8,26
|
|SKBNK
|1,55
|504.663.575
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,21
|539.582.240
|% 3,27
|
|TSKB
|1,82
|307.439.925
|% 2,25
|
|YKBNK
|3,14
|528.152.866
|% 1,95
|
|KARSN
|3,47
|429.592.887
|% 6,77
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3487
|7,3539
|% -1,02
|
|Euro
|9,0322
|9,0420
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,0352
|10,0856
|% -0,91
|
|Frank
|8,3316
|8,3818
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9554
|1,9652
|% -0,97
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|36,40
|
|Altın Gr.
|457
|457
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.031
|3.076
|27,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|26,75
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,47
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,35
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,15
|
|B. Petrol
|52,41
|52,41
|0,61
|