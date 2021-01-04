***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkan tanınması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10 ve 16'ncı maddelerinde değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınması koşuluyla, ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896620BIST