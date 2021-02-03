***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
03.02.2021 14:22
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10 ve 16'ncı maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 12.01.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru ise 25.01.2021 tarihinde olumlu karşılanmıştır.
Ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907192
BIST
15:411.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,87
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
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1.527
En Düşük
1.509
15:417,1748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0275
|Açılış
|: 7,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
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7,2044
En Düşük
7,1238
15:418,6258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0417
|Açılış
|: 8,6000
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|Önceki Kapanış
|: 8,6300
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|Açılış
|: 423,65
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|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler15:41
|MERKO
|9,02
|148.454.654
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.871.708
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|SEKUR
|34,04
|24.818.007
|% -8,94
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|RODRG
|17,94
|6.067.315
|% -7,72
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|EKGYO
|2,50
|1.811.715.924
|% 1,63
|
|GARAN
|9,95
|1.187.031.147
|% 2,68
|
|KOZAL
|123,40
|1.042.607.131
|% 1,73
|
|ODAS
|4,12
|871.419.843
|% 2,74
|
|ISFIN
|4,22
|726.178.545
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,50
|1.811.715.924
|% 1,63
|
|TSKB
|1,86
|549.370.684
|% 1,09
|
|ODAS
|4,12
|871.419.843
|% 2,74
|
|GSDHO
|2,66
|507.157.736
|% 5,98
|
|DOHOL
|4,06
|725.855.630
|% -3,79
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1721
|7,1748
|% -0,38
|
|Euro
|8,6184
|8,6258
|% -0,48
|
|Sterlin
|9,7437
|9,7926
|% -0,67
|
|Frank
|7,9429
|7,9908
|% -0,57
|
|Riyal
|1,9052
|1,9148
|% -0,47
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|1,39
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|2.809
|2.851
|-1,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-0,59
|
|Yarım
|1.351
|1.387
|-0,29
|
|Çeyrek
|678
|693
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,95
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|0,10
|
|B. Petrol
|58,08
|58,08
|0,28
|