***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için uzatılması ve yönetim kurulu toplantılarının fiziksel toplantının yanı sıra elektronik ortamda yapılabilmesine ilişkin olarak hazırlanan Esas Sözleşmemizin 10 ve 16'ncı maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler 30 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921918BIST