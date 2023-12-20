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***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

20.12.2023 17:02
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ile bağlı ortaklığımız Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.'nin planlanan birleşme işlemi kapsamında gerçekleştirilecek sermaye artırımı nedeniyle Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinde yapılması gereken değişikliğe ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce onaylı tadil metni ekte yer almaktadır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği, Şirketimizin 25 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227429


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