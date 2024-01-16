***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
16.01.2024 15:11
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinde yapılan değişiklikler 25 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce onaylanmış ve 15 Ocak 2024 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 Ocak 2024 tarihli ve 11001 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Yürürlükteki tüm tescil edilmiş değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
10 15/01/2024 16/01/2024 11001
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240838
BIST
'
17:288.025
En Düşük
|Değişim
|: -0,23%
|| -18,71
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
7.995
En Yüksek
8.090
17:2830,1067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0435
|Açılış
|: 30,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1100
|
30,3207
En Düşük
29,9740
17:2832,7811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1867
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,4453
En Düşük
32,6927
17:281.976,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -10,92
|Açılış
|: 1.976,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.966,35
BIST En Aktif Hisseler17:28
|CATES
|63,25
|1.362.622.025
|% 10,00
|
|KBORU
|77,55
|838.423.953
|% 10,00
|
|SAMAT
|56,10
|289.309.802
|% 10,00
|
|SAFKR
|39,62
|41.540.639
|% 9,99
|
|KAPLM
|99,10
|25.853.192
|% 9,99
|
|ISBTR
|481.005,00
|2.886.030
|% -10,00
|
|EMNIS
|79,75
|1.455.380
|% -9,99
|
|UZERB
|163,30
|1.243.563
|% -7,16
|
|AYES
|28,12
|931.478
|% -6,27
|
|OTTO
|305,00
|613.191
|% -6,01
|
|THYAO
|250,00
|5.707.430.049
|% -1,28
|
|ISCTR
|25,28
|3.896.027.989
|% 0,32
|
|AKBNK
|41,70
|3.401.092.094
|% -3,43
|
|EREGL
|44,42
|3.205.415.960
|% 0,82
|
|TUPRS
|143,20
|3.057.590.693
|% 1,63
|
|EKGYO
|8,39
|1.303.795.534
|% 1,45
|
|ISCTR
|25,28
|3.896.027.989
|% 0,32
|
|SKBNK
|5,15
|701.995.544
|% 6,19
|
|ODAS
|8,47
|1.173.296.005
|% 0,36
|
|YKBNK
|22,26
|2.930.106.964
|% -0,71
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1021
|30,1067
|% 0,14
|
|Euro
|32,7654
|32,7811
|% -0,57
|
|Sterlin
|37,9912
|38,1818
|% -0,40
|
|Frank
|34,8612
|35,0712
|% -0,32
|
|Riyal
|8,0024
|8,0425
|% 0,14
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,00
|23,03
|% 0,66
|
|Platin
|900,84
|906,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|941,37
|943,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,96
|78,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,12
|2.038,47
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:43IDEAS
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 145.00 lira fiyatla işlem gören hissede 838, 476 adet işlem
-
17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, OYAKC, TUPRS
-
17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 82 kaybederek (% -0.35 ) 7, 115
-
17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERSU, KAPLM, SAMAT, MEGMT, CATES, YAYLA, ULAS, SAFKR, KBORU, DARDL
-
17:42
BRKSN, ULAS, ZRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında