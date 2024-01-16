***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinde yapılan değişiklikler 25 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce onaylanmış ve 15 Ocak 2024 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 Ocak 2024 tarihli ve 11001 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Yürürlükteki tüm tescil edilmiş değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No10 15/01/2024 16/01/2024 11001http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240839BIST