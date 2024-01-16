Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme

16.01.2024 15:20
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme


***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinde yapılan değişiklikler 25 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce onaylanmış ve 15 Ocak 2024 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 Ocak 2024 tarihli ve 11001 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Yürürlükteki tüm tescil edilmiş değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
10 15/01/2024 16/01/2024 11001



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240839


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:298.029
Değişim :  -0,19% |  -15,03
Açılış :  8.063  
Önceki Kapanış :  8.044  
En Düşük
7.995 En Yüksek
8.090
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KBORU 77,55 838.550.903 % 10,00  
CATES 63,25 1.362.706.084 % 10,00  
SAMAT 56,10 289.309.802 % 10,00  
SAFKR 39,62 41.540.639 % 9,99  
KAPLM 99,10 25.853.192 % 9,99  
daha fazla
17:29 Alış Satış %  
Dolar 30,1026 30,1063 % 0,14  
Euro 32,7662 32,7832 % -0,56  
Sterlin 37,9873 38,1778 % -0,41  
Frank 34,8549 35,0649 % -0,34  
Riyal 8,0027 8,0428 % 0,15  
daha fazla
17:29 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,00 23,03 % 0,66  
Platin 901,84 903,33 % 0,66  
Paladyum 938,68 942,84 % 0,66  
Brent Pet. 78,64 78,64 % 0,66  
Altın Ons 2.038,87 2.039,15 % 0,66  
Seans Raporu 17:29
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru