***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 30 Haziran 2023 tarihinde sona eren ara dönemine ilişkin sınırlı incelemeden geçmiş finansal raporlarının 9 Ağustos 2023 tarihinde seans sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi planlanmaktadır.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek01/01/2023 31/03/2023 08/05/20232. Çeyrek01/04/2023 30/06/2023 09/08/20233. ÇeyrekYıllıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170432BIST