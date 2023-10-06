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***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim

06.10.2023 17:03
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim


***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Şirketimizin 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren ara dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş finansal raporlarının 8 Kasım 2023 tarihinde seans sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
01/01/2023 31/03/2023 08/05/2023
2. Çeyrek
01/04/2023 30/06/2023 09/08/2023
3. Çeyrek
01/07/2023 30/09/2023 08/11/2023
Yıllık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201024


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GIPTA 42,68 1.075.422.880 % 10,00  
BFREN 9.867,60 1.192.762.808 % 10,00  
TETMT 2.451,70 30.343.888 % 10,00  
MRSHL 842,00 119.575.627 % 9,99  
BRSAN 812,30 2.992.768.247 % 9,99  
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17:32 Alış Satış %  
Dolar 27,6193 27,6247 % 0,26  
Euro 29,1434 29,1784 % -0,02  
Sterlin 33,5786 33,7470 % 0,26  
Frank 30,1201 30,3015 % 0,15  
Riyal 7,3426 7,3795 % 0,26  
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17:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.828 1.828 7,84  
Altın Gr. 1.619 1.619 6,58  
Cumhuriyet 11.174 11.344 55,00  
Tam 10.966 11.072 65,00  
Yarım 5.500 5.553 33,00  
Çeyrek 2.741 2.776 16,00  
Gümüş.Ons 21,37 21,40 0,41  
Gümüş Gr. 18,87 18,90 0,30  
B. Petrol 83,64 83,64 -0,43  
Seans Raporu 17:32
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