***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
06.10.2023 17:03
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren ara dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş finansal raporlarının 8 Kasım 2023 tarihinde seans sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2023 31/03/2023 08/05/2023
2. Çeyrek
01/04/2023 30/06/2023 09/08/2023
3. Çeyrek
01/07/2023 30/09/2023 08/11/2023
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201024
BIST
'
17:338.476
En Düşük
|Değişim
|: -0,14%
|| -11,71
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.517
17:3327,6273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0747
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
17:3329,1749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0086
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9549
17:331.625,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,39
|Açılış
|: 1.625,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler17:32
|GIPTA
|42,68
|1.075.422.880
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.192.762.808
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|30.343.888
|% 10,00
|
|MRSHL
|842,00
|119.575.627
|% 9,99
|
|BRSAN
|812,30
|2.992.768.247
|% 9,99
|
|AKFYE
|18,47
|1.594.451.932
|% -6,95
|
|BJKAS
|46,08
|134.565.399
|% -5,19
|
|ICUGS
|9,02
|7.032.599
|% -4,85
|
|DIRIT
|9,00
|401.165
|% -4,76
|
|SAMAT
|19,37
|86.971.528
|% -4,39
|
|THYAO
|239,80
|6.385.133.810
|% -0,70
|
|EKGYO
|8,65
|6.368.552.180
|% 5,23
|
|PETKM
|23,68
|5.393.793.925
|% 0,77
|
|YKBNK
|19,36
|4.849.987.367
|% 1,89
|
|EREGL
|44,78
|4.768.150.246
|% 1,17
|
|EKGYO
|8,65
|6.368.552.180
|% 5,23
|
|ZOREN
|6,87
|2.479.313.980
|% -1,58
|
|SKBNK
|6,89
|2.125.874.224
|% -1,15
|
|IHLAS
|1,37
|342.399.441
|% 5,38
|
|YKBNK
|19,36
|4.849.987.367
|% 1,89
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6193
|27,6247
|% 0,26
|
|Euro
|29,1434
|29,1784
|% -0,02
|
|Sterlin
|33,5786
|33,7470
|% 0,26
|
|Frank
|30,1201
|30,3015
|% 0,15
|
|Riyal
|7,3426
|7,3795
|% 0,26
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|7,84
|
|Altın Gr.
|1.619
|1.619
|6,58
|
|Cumhuriyet
|11.174
|11.344
|55,00
|
|Tam
|10.966
|11.072
|65,00
|
|Yarım
|5.500
|5.553
|33,00
|
|Çeyrek
|2.741
|2.776
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,40
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|18,87
|18,90
|0,30
|
|B. Petrol
|83,64
|83,64
|-0,43
|