***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.03.2020 16:52
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 26.02.2020
Genel Kurul Tarihi 26.03.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center, 4. Levent
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
4 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6 - 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan sürede görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurulca onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,
11 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi,
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GENERAL ASSEMBLY INFORMATION DOCUMENT 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 GENEL KURULA ÇAĞRI İLANI INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY 2020.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi (Türkçe ve İngilizce olarak) ilişikte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL HAZİRUN LİSTESİ_ LIST OF ATTENDANTS.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2019 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 3 GENERAL ASSEMBLY MEETING MINUTES 2019.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832377
BIST