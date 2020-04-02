***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 26.02.2020Genel Kurul Tarihi 26.03.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center, 4. LeventGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,4 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,6 - 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,7 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan sürede görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurulca onaylanması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,10 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,11 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi,13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GENERAL ASSEMBLY INFORMATION DOCUMENT 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 GENEL KURULA ÇAĞRI İLANI INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY 2020.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi (Türkçe ve İngilizce olarak) ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 02.04.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL HAZİRUN LİSTESİ_ LIST OF ATTENDANTS.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 2019 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 3 GENERAL ASSEMBLY MEETING MINUTES 2019.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 26.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Sicil Müdürlüğü tarafından 02.04.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834318BIST