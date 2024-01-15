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***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.01.2024 19:33
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 23.11.2023
Genel Kurul Tarihi 25.12.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.12.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemiyle ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
3 - Şirketimizin birleşme işlemine esas 30.06.2023 tarihinde sona eren ara dönemine ait özel bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarının okunması,müzakeresi ve tasdiki,
4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri başta olmak üzere konuya ilişkin sair mevzuat hükümleri tahtında, anılan birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun müzakeresi ve tasdiki,
5 - Birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımı ile bu kapsamda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinde yapılacak değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,
6 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararlar ilişikteki Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinde sunulmaktadır.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi
Birleşme Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 15.01.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI_2023.pdf - Tutanak
EK: 2 EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING MINUTES_2023.pdf - Tutanak
EK: 3 KATILANLAR CETVELI - LIST OF ATTENDANTS_2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Ocak 2024 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240598


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EKOS 58,90 1.653.150.532 % 9,99  
ESCOM 46,46 37.903.944 % 9,99  
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