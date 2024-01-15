***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 23.11.2023Genel Kurul Tarihi 25.12.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.12.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemiyle ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,3 - Şirketimizin birleşme işlemine esas 30.06.2023 tarihinde sona eren ara dönemine ait özel bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarının okunması,müzakeresi ve tasdiki,4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri başta olmak üzere konuya ilişkin sair mevzuat hükümleri tahtında, anılan birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun müzakeresi ve tasdiki,5 - Birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımı ile bu kapsamda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinde yapılacak değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,6 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBirleşmeSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararlar ilişikteki Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinde sunulmaktadır.Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarSermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildiBirleşme Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 15.01.2024Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI_2023.pdf - TutanakEK: 2 EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING MINUTES_2023.pdf - TutanakEK: 3 KATILANLAR CETVELI - LIST OF ATTENDANTS_2023.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 25 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Ocak 2024 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240598BIST