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***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

15.12.2022 18:30
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2015, 23.02.2016, 29.03.2016, 30.03.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
EXSA Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
29.03.2016
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız EXSA Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. (Exsa) Yönetim Kurulu'nun 22.12.2015 tarihli kararı ile başlatılan ve Şirketimizin 29.03.2016 tarihinde düzenlenen 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan pay geri alım programı kapsamında, 31.12.2015 – 09.02.2016 döneminde Şirketimiz sermayesinin %1,1712'sini temsil eden 23.896.728 TL nominal değerli SAHOL payı bağlı ortaklığımız Exsa tarafından geri alınmıştır. Söz konusu 23.896.728 TL nominal değerli payların tamamı 15.12.2022 tarihinde pay başına 37,60 TL fiyatla Borsa İstanbul'da blok satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara Exsa tarafından satılmıştır. Daha önce Şirketimizin 30.03.2017 tarihinde düzenlenen 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında duyurulduğu üzere, Exsa tarafından yürütülen bahse konu pay geri alım programı sona ermiştir. Diğer yandan, Şirketimizin 09.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı ise halen yürürlükte olup, Şirketimizce pay geri alımlarına piyasa koşulları doğrultusunda devam edilecektir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SAHOL 15/12/2022 23.896.728 % 1,1712 37,6 % 0 708.046.728,96 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087630


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EPLAS 28,82 39.050.607 % 10,00  
ISATR 358.380,00 358.380 % 10,00  
OZSUB 26,42 150.447.565 % 9,99  
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