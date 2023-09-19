***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkHacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkHacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi16.12.2022Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan ve 16.12.2022 tarihli bir diğer kararı ile uzatılan pay geri alım programı kapsamında, borsadan geri alınan ve sahip olunan Şirketimiz sermayesinin %2,9689'unu temsil eden 60.577.802 TL nominal değerli payların tamamı 19.09.2023 tarihinde pay başına 52,46 TL fiyatla Borsa İstanbul'da blok satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara Şirketimizce satılmıştır. Gerçekleştirilen satış sonrasında 19.09.2023 tarihi itibarıyla Şirketimizce sahip olunan geri alınan pay bulunmamaktadır. Diğer yandan, Şirketimizin anılan yönetim kurulu kararları ile başlatılan pay geri alım programı halen yürürlüktedir.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarSAHOL 19/09/2023 60.577.802 % 2,9689 52,46 % 0 1.290.807.572,22 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196260BIST