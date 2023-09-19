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***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

19.09.2023 18:30
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
16.12.2022
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan ve 16.12.2022 tarihli bir diğer kararı ile uzatılan pay geri alım programı kapsamında, borsadan geri alınan ve sahip olunan Şirketimiz sermayesinin %2,9689'unu temsil eden 60.577.802 TL nominal değerli payların tamamı 19.09.2023 tarihinde pay başına 52,46 TL fiyatla Borsa İstanbul'da blok satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara Şirketimizce satılmıştır. Gerçekleştirilen satış sonrasında 19.09.2023 tarihi itibarıyla Şirketimizce sahip olunan geri alınan pay bulunmamaktadır. Diğer yandan, Şirketimizin anılan yönetim kurulu kararları ile başlatılan pay geri alım programı halen yürürlüktedir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SAHOL 19/09/2023 60.577.802 % 2,9689 52,46 % 0 1.290.807.572,22 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196260


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CLEBI 891,00 53.021.836 % 10,00  
CVKMD 444,40 726.219.647 % 10,00  
BURVA 63,80 47.117.127 % 10,00  
TARKM 190,30 15.076.137 % 10,00  
KNFRT 21,34 161.798.591 % 10,00  
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Euro 28,9027 28,9144 % 0,03  
Sterlin 33,4022 33,5697 % 0,14  
Frank 29,9911 30,1718 % -0,01  
Riyal 7,1842 7,2202 % 0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.931 -2,58  
Altın Gr. 1.679 1.680 0,10  
Cumhuriyet 11.330 11.501 32,00  
Tam 11.077 11.164 -50,00  
Yarım 5.556 5.605 -25,00  
Çeyrek 2.769 2.803 -12,00  
Gümüş.Ons 23,19 23,21 -0,06  
Gümüş Gr. 20,15 20,18 -0,03  
B. Petrol 94,81 94,81 0,38  
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