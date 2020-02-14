***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2020 18:03
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
Ekli mali tablo 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi geçici vergi beyannamesi ekine vergi dairesine verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819167
BIST
18:05120.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -389,09
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
18:056,0479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
18:056,5611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
18:05307,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,48
|Açılış
|: 307,77
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,04
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|692.781.807
|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|45.415.455
|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.201.280
|% 14,98
|
|GEDIK
|12,52
|63.992.505
|% 14,86
|
|ARDYZ
|18,05
|429.219.710
|% 14,24
|
|TUKAS
|12,32
|5.762.234
|% -19,27
|
|RHEAG
|2,11
|50.496.718
|% -10,21
|
|OZBAL
|2,38
|13.906.143
|% -9,16
|
|SAFKR
|3,10
|1.879.116
|% -7,46
|
|ISBTR
|52.990,00
|2.414.159
|% -5,96
|
|THYAO
|14,90
|1.594.679.723
|% -0,60
|
|ASELS
|29,08
|1.594.598.959
|% 3,05
|
|ISGYO
|2,14
|699.275.728
|% 3,38
|
|GSRAY
|2,88
|692.781.807
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,89
|685.632.550
|% 6,25
|
|ISGYO
|2,14
|699.275.728
|% 3,38
|
|GSRAY
|2,88
|692.781.807
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,89
|685.632.550
|% 6,25
|
|KARSN
|1,97
|408.353.961
|% 7,07
|
|CEMAS
|1,24
|218.262.975
|% 2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8564
|7,8958
|% -0,06
|
|Frank
|6,1440
|6,1810
|% -0,02
|
|Riyal
|1,6082
|1,6163
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|5,47
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,58
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,03
|
|B. Petrol
|57,30
|57,30
|0,96
|
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