***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri19.360.673 22.447.203Finansal Yatırımlar38.047.515 28.210.697Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.a 8.193.454 7.289.522Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.b 15.020.686 16.750.747İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5.c 14.833.375 4.170.428Ticari Alacaklar1.393.360 1.625.419İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.393.360 1.625.419Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar22 134.418.707 117.257.770Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar22 134.418.707 117.257.770Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı38.827.817 26.541.745Diğer Alacaklar8 4.228.261 2.101.358İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.228.261 2.101.358Türev Araçlar21 6.859.505 3.137.883Stoklar3.649.106 3.124.669Peşin Ödenmiş Giderler1.436.717 893.037İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.436.717 893.037Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 1.396 4.733Diğer Dönen Varlıklar16 1.209.759 952.864İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 1.209.759 952.864ARA TOPLAM249.432.816 206.297.378Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar18 337.500 673.547TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR249.770.316 206.970.925DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar69.294.571 62.169.382Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.b 41.782.302 50.773.699İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5.c 27.512.269 11.395.683Ticari Alacaklar1.229 17İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.229 17Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar22 107.216.865 100.134.183Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar22 107.216.865 100.134.183Diğer Alacaklar8 3.394.715 3.025.117İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.394.715 3.025.117Türev Araçlar21 12.876.310 13.490.781Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 7.495.585 7.335.503Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller222.490 191.035Maddi Duran Varlıklar10 7.673.469 7.295.877Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10 246.737 328.251Binalar10 2.575.864 2.469.196Tesis, Makine ve Cihazlar10 2.925.246 2.795.500Taşıtlar10 0 2.052Mobilya ve Demirbaşlar10 1.697.399 1.454.437Yapılmakta Olan Yatırımlar10 228.223 246.441Kullanım Hakkı Varlıkları12 1.827.224 1.885.463Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.570.020 3.348.497Şerefiye13 1.503.137 1.475.337Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 2.066.883 1.873.160Peşin Ödenmiş Giderler35.026 21.719İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler35.026 21.719Ertelenmiş Vergi Varlığı20 588.031 353.154Diğer Duran Varlıklar16 120.416 126.226İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar16 120.416 126.226TOPLAM DURAN VARLIKLAR214.315.951 199.376.954TOPLAM VARLIKLAR464.086.267 406.347.879KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 17.554.087 10.342.807İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 17.554.087 10.342.807Banka Kredileri6 17.554.087 10.342.807Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17.374.539 15.312.189İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17.374.539 15.312.189Banka Kredileri6 17.029.024 15.005.313Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 345.515 306.876Ticari Borçlar3.913.034 3.995.658İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.913.034 3.995.658Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar23 272.739.179 237.928.489Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar23 272.739.179 237.928.489Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar169.460 62.430Diğer Borçlar8 7.299.268 6.078.721İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 7.299.268 6.078.721Türev Araçlar21 2.437.595 1.790.818Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)197.084 186.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)197.084 186.978Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 1.015.752 355.895Kısa Vadeli Karşılıklar1.034.728 900.438Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar436.004 422.063Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 598.724 478.375Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 2.671.635 1.854.561İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 2.671.635 1.854.561ARA TOPLAM326.406.361 278.808.984Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler18 3.562 3.117TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER326.409.923 278.812.101UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar35.509.396 34.414.620İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar35.509.396 34.414.620Banka Kredileri6 33.861.695 32.736.661Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.647.701 1.677.959Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar23 17.662.475 14.463.018Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar23 17.662.475 14.463.018Diğer Borçlar8 4.421.873 3.374.173İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 4.421.873 3.374.173Türev Araçlar21 8.761.880 7.271.155Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)99.303 83.279İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)99.303 83.279Uzun Vadeli Karşılıklar763.626 669.814Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar613.656 547.820Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 149.970 121.994Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar0 5.094Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 345.489 737.000Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler16 46.370 40.182İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler16 46.370 40.182TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER67.610.412 61.058.335TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER394.020.335 339.870.436ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 34.717.818 33.258.317Ödenmiş Sermaye17 2.040.404 2.040.404Sermaye Düzeltme Farkları3.426.761 3.426.761Geri Alınmış Paylar (-)17 -190.470 -190.470Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 22.237 22.237Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-122.328 -116.253Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-122.328 -116.253Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-122.328 -116.253Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)452.373 531.823Yabancı Para Çevrim Farkları17 2.098.378 1.688.674Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)17 -1.559.247 -1.213.290Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)17 -86.758 56.439Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 1.223.543 1.173.886Diğer Kısıtlanmış Yedekler17 1.223.543 1.173.886Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25.635.926 22.590.193Net Dönem Karı veya Zararı2.229.372 3.779.736Kontrol Gücü Olmayan Paylar35.348.114 33.219.126TOPLAM ÖZKAYNAKLAR70.065.932 66.477.443TOPLAM KAYNAKLAR464.086.267 406.347.879Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 8.951.048 9.101.548 4.398.412 4.813.213Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı4 18.538.692 21.270.670 9.462.577 10.608.229Faiz Gelirleri4 18.538.692 21.270.670 9.462.577 10.608.229Satışların Maliyeti4 -7.147.496 -7.178.311 -3.524.396 -3.760.850Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti4 -10.276.915 -14.250.900 -5.328.242 -7.302.739Faiz Giderleri4 -10.276.915 -14.250.900 -5.328.242 -7.302.739TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.803.552 1.923.237 874.016 1.052.363FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.261.777 7.019.770 4.134.335 3.305.490BRÜT KAR (ZARAR)10.065.329 8.943.007 5.008.351 4.357.853Genel Yönetim Giderleri-4.432.012 -3.741.707 -2.166.209 -1.887.462Pazarlama Giderleri-1.135.038 -1.108.715 -548.547 -553.443Araştırma ve Geliştirme Giderleri-12.385 -7.430 -6.233 -4.752Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.662.443 604.317 751.109 269.971Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.481.450 -591.744 -662.941 -299.762Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 828.291 805.667 339.020 421.029ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.495.178 4.903.395 2.714.550 2.303.434Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25.592 36.308 20.148 14.758Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.970 -66.935 -1.473 -66.496FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.518.800 4.872.768 2.733.225 2.251.696Finansman Gelirleri19 53.921 46.749 27.990 19.144Finansman Giderleri19 -526.978 -586.719 -273.383 -310.909SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.045.743 4.332.798 2.487.832 1.959.931Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-998.160 -791.526 -520.497 -346.624Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -1.309.479 -563.762 -989.084 -456.885Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 311.319 -227.764 468.587 110.261SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.047.583 3.541.272 1.967.335 1.613.307DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-6 -60 17 -38DÖNEM KARI (ZARARI)4.047.577 3.541.212 1.967.352 1.613.269Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.818.205 1.595.010 931.186 724.079Ana Ortaklık Payları2.229.372 1.946.202 1.036.166 889.190Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - yüz adet adi hisse senedi (TL) 1,09000000 0,95000000 0,51000000 0,44000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - yüz adet adi hisse senedi (TL) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.256.508 6.504.703Dönem Karı (Zararı)4.047.577 3.541.212Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.047.583 3.541.272Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-6 -60Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler665.108 -2.408.144Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 793.754 684.777Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler494.858 -25.752Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.626 2.362Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13.539 -23.021Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.272 -5.093Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler477.421 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.450.951 2.758.333Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler89.321 80.091Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.361.630 2.678.242Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.109.316 -4.335.842Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.635.754 -4.516.257Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler526.438 180.415Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler207.481 -68.284Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.329.004 -1.446.148Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.329.004 -1.446.148Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler998.160 791.526Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-13.485 -27.581Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-13.485 -27.581İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-828.291 -805.667Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 66.494İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.652.514 5.517.848Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)-12.882.541 -2.457.718Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler228.348 -234.736İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)228.348 -234.736Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-26.067.836 -10.200.772Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.278.100 -26.367İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.278.100 -26.367Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-535.866 -558.105Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-82.624 671.892İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-82.624 671.892Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)38.574.941 18.901.156Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.274.879 -246.367İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.274.879 -246.367İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-883.715 -331.135Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-883.715 -331.135Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.060.171 6.650.916Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-52.256 -54.388Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -751.407 -91.825YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.834.242 -7.361.192Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri182.693Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri99.979 94.651Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri99.979 94.651Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -882.515 -515.849Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-583.439 -401.298Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-299.076 -114.551Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları-16.480.628 -7.581.705Alınan Temettüler428.922 459.018FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.720.227 -460.868Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri147.000 1.780.902Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri14.125.549 16.976.334Kredilerden Nakit Girişleri14.125.549 16.976.334Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.853.553 -18.509.432Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.853.553 -18.509.432Ödenen Temettüler-698.769 -708.672YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.857.507 -1.317.357Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.178.962 2.265.729NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.678.545 948.372DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.525.274 18.654.340DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.846.729 19.602.712Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.047.577 3.541.212 1.967.352 1.613.269DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-15.771 -15.506 -16.830 -3.112Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası-17.195 -14.402 -13.339 -2.190Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar, Vergi Sonrası1.424 -1.104 -3.491 -922Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar108.452 72.033 2.050.010 660.184Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası992.133 559.059 521.120 239.139Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası992.133 559.059 521.120 239.139Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası-337.841 -67.700 1.761.417 739.268Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası-74.028 -157.077 -144.329 -226.501Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası-74.028 -157.077 -144.329 -226.501Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası-257.662 -125.774 -123.252 -58.706Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası-257.662 -125.774 -123.252 -58.706Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirinden Paylar, Vergi Sonrası-214.150 -136.475 35.054 -33.016DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)92.681 56.527 2.033.180 657.072TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.140.258 3.597.739 4.000.532 2.270.341Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.996.411 1.692.874 2.097.730 1.123.745Ana Ortaklık Payları2.143.847 1.904.865 1.902.802 1.146.596Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -74.784 0 -74.784 0 0 0 0 0 -74.784 1.382.776 0 0 -535.681 -535.681 0 0 -1.217.928 -1.217.928 0 0 0 0 0 -370.833 1.050.078 0 0 0 19.556.239 3.830.335 23.386.574 29.289.967 27.105.829 56.395.796Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.490 0 0 0 3.705.845 -3.830.335 -124.490 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.970 0 -5.970 -5.970 239.285 -251.225 -251.225 -23.427 -23.427 -35.367 1.946.202 1.946.202 1.904.865 1.692.874 3.597.739Dönem Karı (Zararı)1.946.202 1.946.202 1.946.202 1.595.010 3.541.212Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.970 0 -5.970 -5.970 239.285 -251.225 -251.225 -23.427 -23.427 -35.367 -41.337 97.864 56.527Sermaye Arttırımı1.780.902 1.780.902Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -660.845 0 -660.845 -660.845 -47.827 -708.672Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-10.594 -10.594 -10.594 -262.117 -272.711Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -80.754 0 -80.754 0 0 0 0 0 -80.754 1.622.061 0 0 -786.906 -786.906 0 0 -1.241.355 -1.241.355 0 0 0 0 0 -406.200 1.174.568 0 0 0 22.590.645 1.946.202 24.536.847 30.523.393 30.269.661 60.793.054Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -116.253 0 -116.253 0 0 0 0 0 -116.253 1.688.674 0 0 -1.213.290 -1.213.290 0 0 56.439 56.439 0 0 0 0 0 531.823 1.173.886 0 0 0 22.590.193 3.779.736 26.369.929 33.258.317 33.219.126 66.477.443Transferler49.657 3.730.079 -3.779.736 -49.657 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.075 -6.075 -6.075 409.704 -345.957 -345.957 -143.197 -143.197 -79.450 0 2.229.372 2.229.372 2.143.847 1.996.411 4.140.258Dönem Karı (Zararı)0 2.229.372 2.229.372 2.229.372 1.818.205 4.047.577Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.075 -6.075 -6.075 409.704 -345.957 -345.957 -143.197 -143.197 -79.450 -85.525 178.206 92.681Sermaye Arttırımı147.000 147.000Kar Payları-684.346 0 -684.346 -684.346 -14.423 -698.769Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıDönem Sonu Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -122.328 0 -122.328 0 0 0 0 0 -122.328 2.098.378 0 0 -1.559.247 -1.559.247 0 0 -86.758 -86.758 0 0 0 0 0 452.373 1.223.543 0 0 0 25.635.926 2.229.372 27.865.298 34.717.818 35.348.114 70.065.932http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868224BIST