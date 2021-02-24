***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 19.828.118 22.447.203Finansal Yatırımlar35.799.568 28.210.697Vadeli Mevduatlar6.d 16.348 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6.a 9.214.502 7.289.522Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6.b 9.837.424 16.750.747İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar6.c 16.731.294 4.170.428Ticari Alacaklar9 1.845.555 1.625.419İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.845.555 1.625.419Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar32 150.108.617 117.257.770Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar32 150.108.617 117.257.770Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı42.604.370 26.541.745Diğer Alacaklar10 4.497.536 2.101.358İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 4.497.536 2.101.358Türev Araçlar31 8.463.520 3.137.883Stoklar11 3.761.354 3.124.669Peşin Ödenmiş Giderler12 1.204.269 893.037İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 1.204.269 893.037Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6.788 4.733Diğer Dönen Varlıklar22 1.109.423 952.864İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 1.109.423 952.864ARA TOPLAM269.229.118 206.297.378Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar24 262.226 673.547TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR269.491.344 206.970.925DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar73.524.030 62.169.382Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6.b 48.382.002 50.773.699İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar6.c 25.142.028 11.395.683Ticari Alacaklar9 566 17İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 566 17Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar32 116.970.690 100.134.183Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar32 116.970.690 100.134.183Diğer Alacaklar10 3.869.631 3.025.117İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 3.869.631 3.025.117Türev Araçlar31 14.455.362 13.490.781Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 8.298.372 7.335.503Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 235.062 191.035Maddi Duran Varlıklar15 7.959.621 7.295.877Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri15 261.139 328.251Binalar15 2.633.513 2.469.196Tesis, Makine ve Cihazlar15 3.062.088 2.795.500Taşıtlar15 0 2.052Mobilya ve Demirbaşlar15 1.760.359 1.454.437Yapılmakta Olan Yatırımlar15 242.522 246.441Kullanım Hakkı Varlıkları17 1.731.577 1.885.463Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.875.970 3.348.497Şerefiye18 1.600.690 1.475.337Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 2.275.280 1.873.160Peşin Ödenmiş Giderler12 17.368 21.719İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 17.368 21.719Ertelenmiş Vergi Varlığı30 719.275 353.154Diğer Duran Varlıklar22 109.506 126.226İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar22 109.506 126.226TOPLAM DURAN VARLIKLAR231.767.030 199.376.954TOPLAM VARLIKLAR501.258.374 406.347.879KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 13.713.590 10.342.807İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 13.713.590 10.342.807Banka Kredileri7 13.713.590 10.342.807Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20.387.488 15.312.189İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20.387.488 15.312.189Banka Kredileri7 20.053.065 15.005.313Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 334.423 306.876Ticari Borçlar9 5.023.674 3.995.658İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 5.023.674 3.995.658Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar33 292.375.186 237.928.489Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar33 292.375.186 237.928.489Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 119.126 62.430Diğer Borçlar10 9.088.626 6.078.721İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 9.088.626 6.078.721Türev Araçlar31 5.795.534 1.790.818Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 209.063 186.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 209.063 186.978Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 1.171.845 355.895Kısa Vadeli Karşılıklar1.209.636 900.438Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 522.275 422.063Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 687.361 478.375Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 2.222.801 1.854.561İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 2.222.801 1.854.561ARA TOPLAM351.316.569 278.808.984Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler24 4.027 3.117TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER351.320.596 278.812.101UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar40.094.326 34.414.620İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar40.094.326 34.414.620Banka Kredileri7 38.494.543 32.736.661Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 1.599.783 1.677.959Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar33 18.066.046 14.463.018Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar33 18.066.046 14.463.018Diğer Borçlar10 4.431.151 3.374.173İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 4.431.151 3.374.173Türev Araçlar31 9.108.320 7.271.155Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 137.410 83.279İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 137.410 83.279Uzun Vadeli Karşılıklar946.430 669.814Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 704.926 547.820Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar19 241.504 121.994Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar0 5.094Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 318.277 737.000Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler22 52.924 40.182İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler22 52.924 40.182TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER73.154.884 61.058.335TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER424.475.480 339.870.436ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar23 37.996.499 33.258.317Ödenmiş Sermaye23 2.040.404 2.040.404Sermaye Düzeltme Farkları3.426.761 3.426.761Geri Alınmış Paylar (-)23 -190.470 -190.470Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 22.237 22.237Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-150.921 -116.253Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-150.921 -116.253Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-150.921 -116.253Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.135.944 531.823Yabancı Para Çevrim Farkları23 2.684.551 1.688.674Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)23 -1.755.742 -1.213.290Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)23 207.135 56.439Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 1.223.543 1.173.886Diğer Kısıtlanmış Yedekler23 1.223.543 1.173.886Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25.721.428 22.590.193Net Dönem Karı veya Zararı4.767.573 3.779.736Kontrol Gücü Olmayan Paylar38.786.395 33.219.126TOPLAM ÖZKAYNAKLAR76.782.894 66.477.443TOPLAM KAYNAKLAR501.258.374 406.347.879Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4, 25 21.529.210 18.782.988Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı4 37.824.578 41.083.678Faiz Gelirleri4 37.824.578 41.083.678Satışların Maliyeti4, 25 -17.005.423 -14.874.681Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti4 -20.691.934 -27.149.264Faiz Giderleri4 -20.691.934 -27.149.264TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.523.787 3.908.307FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.132.644 13.934.414BRÜT KAR (ZARAR)21.656.431 17.842.721Genel Yönetim Giderleri26 -8.947.977 -7.672.450Pazarlama Giderleri26 -2.406.697 -2.190.870Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -27.375 -19.486Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 2.767.140 1.068.496Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -2.611.800 -1.057.054Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 1.532.631 1.466.691ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.962.353 9.438.048Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 147.553 175.503Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -5.143 -76.544FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.104.763 9.537.007Finansman Gelirleri29 57.332 68.432Finansman Giderleri29 -985.194 -1.061.097SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.176.901 8.544.342Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.270.539 -1.579.222Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -2.592.425 -1.955.731Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 321.886 376.509SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.906.362 6.965.120DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24 -7.109 -152DÖNEM KARI (ZARARI)8.899.253 6.964.968Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.131.680 3.185.232Ana Ortaklık Payları4.767.573 3.779.736Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - yüz adet adi hisse senedi (TL) 2,34000000 1,85000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - yüz adet adi hisse senedi (TL) 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-931.693 27.224.643Dönem Karı (Zararı)8.899.253 6.964.968Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.906.362 6.965.120Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-7.109 -152Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.787.307 3.138.357Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15,16,17 1.642.179 1.403.433Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler534.751 800.670Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9.844 -125.675Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 18.760 -16.917Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14,15,16 9.259 4.395Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 496.888 938.867Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.610.471 7.276.846Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler122.312 139.163Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler32 6.488.159 7.137.683Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.588.062 -7.054.887Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-4.923.328 -8.420.665Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.335.266 1.365.778Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler175.006 36.160Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-204.111 639.063Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-204.111 639.063Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.532.631 -1.466.691İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.532.631 -1.466.691Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.270.539 1.579.222Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-120.835 -65.429Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-120.835 -65.429İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -56.525Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 46.495İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.528.638 18.609.264Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)-16.488.661 978.156Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-230.529 -2.488İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-230.529 -2.488Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-54.397.863 -15.797.616Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.660.868 -26.038İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.660.868 -26.038Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-650.030 -568.957Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.028.016 832.258İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.028.016 832.258Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)58.987.863 33.640.035Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.626.765 -275.599İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.626.765 -275.599İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.743.331 -170.487Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.743.331 -170.487Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.157.922 28.712.589Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -65.691 -102.435Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -2.023.924 -1.385.511YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.376.200 -22.649.732Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri252.149Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri316.070Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -998.946İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 152.930İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-83.264Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri318.704 133.052Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri318.704 133.052Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -1.824.011 -1.900.829Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.178.074 -1.344.535Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-645.937 -556.294Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları-17.532.621 -20.853.658Alınan Temettüler428.922 565.570FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.751.508 -7.949.435Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri161.006 1.780.902Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri19.051.336 3.245.573Kredilerden Nakit Girişleri19.051.336 3.245.573Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.740.452 -12.252.903Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.740.452 -12.252.903Ödenen Temettüler-720.382 -723.007YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.556.385 -3.374.524Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.516.122 3.245.458NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.040.263 -129.066DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.525.274 18.654.340DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.485.011 18.525.274Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)8.899.253 6.964.968DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-74.162 -84.326Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası30 -70.204 -72.339Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar, Vergi Sonrası30 -3.958 -11.987Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.752.525 2.452.739Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası30 2.398.840 710.487Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası30 2.398.840 710.487Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası30 338.361 3.089.644Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası30 412.129 -994.821Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası30 412.129 -994.821Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası30 -1.185.472 -155.126Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası30 -1.185.472 -155.126Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirinden Paylar, Vergi Sonrası30 -211.333 -197.445DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.678.363 2.368.413TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.577.616 9.333.381Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.240.590 4.692.458Ana Ortaklık Payları5.337.026 4.640.923Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -74.784 0 -74.784 0 0 0 0 0 -74.784 1.382.776 0 0 -535.681 -535.681 0 0 -1.217.928 -1.217.928 0 0 0 0 0 -370.833 1.050.078 0 0 0 19.556.239 3.830.335 23.386.574 29.289.967 27.105.829 56.395.796Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.808 0 0 0 3.706.527 -3.830.335 -123.808 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-41.469 0 -41.469 -41.469 305.898 -677.609 -677.609 1.274.367 1.274.367 902.656 3.779.736 3.779.736 4.640.923 4.692.458 9.333.381Dönem Karı (Zararı)3.779.736 3.779.736 3.779.736 3.185.232 6.964.968Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-41.469 0 -41.469 -41.469 305.898 -677.609 -677.609 1.274.367 1.274.367 902.656 861.187 1.507.226 2.368.413Sermaye Arttırımı1.780.902 1.780.902Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -660.845 0 -660.845 -660.845 -62.162 -723.007Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-11.728 -11.728 -11.728 -297.901 -309.629Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -116.253 0 -116.253 0 0 0 0 0 -116.253 1.688.674 0 0 -1.213.290 -1.213.290 0 0 56.439 56.439 0 0 0 0 0 531.823 1.173.886 0 0 0 22.590.193 3.779.736 26.369.929 33.258.317 33.219.126 66.477.443Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -116.253 0 -116.253 0 0 0 0 0 -116.253 1.688.674 0 0 -1.213.290 -1.213.290 0 0 56.439 56.439 0 0 0 0 0 531.823 1.173.886 0 0 0 22.590.193 3.779.736 26.369.929 33.258.317 33.219.126 66.477.443Transferler49.657 3.730.079 -3.779.736 -49.657 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-34.668 -34.668 -34.668 995.877 -542.452 -542.452 150.696 150.696 604.121 0 4.767.573 4.767.573 5.337.026 5.240.590 10.577.616Dönem Karı (Zararı)0 4.767.573 4.767.573 4.767.573 4.131.680 8.899.253Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-34.668 -34.668 -34.668 995.877 -542.452 -542.452 150.696 150.696 604.121 569.453 1.108.910 1.678.363Sermaye Arttırımı161.006 161.006Kar Payları-684.346 0 -684.346 -684.346 -36.036 -720.382Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış85.502 85.502 85.502 201.709 287.211Dönem Sonu Bakiyeler2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -150.921 0 -150.921 0 0 0 0 0 -150.921 2.684.551 0 0 -1.755.742 -1.755.742 0 0 207.135 207.135 0 0 0 0 0 1.135.944 1.223.543 0 0 0 25.721.428 4.767.573 30.489.001 37.996.499 38.786.395 76.782.894http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912031BIST