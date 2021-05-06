***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
06.05.2021 04:49
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
32.945.827 19.828.118
Finansal Yatırımlar
34.832.007 35.799.568
Vadeli Mevduatlar
5.d 20.576 16.348
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.a 9.307.911 9.214.502
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.b 9.687.230 9.837.424
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5.c 15.816.290 16.731.294
Ticari Alacaklar
2.223.378 1.845.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.223.378 1.845.555
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
22 163.120.657 150.108.617
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
22 163.120.657 150.108.617
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
45.067.060 42.604.370
Diğer Alacaklar
8 2.860.873 4.497.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.860.873 4.497.536
Türev Araçlar
21 9.756.746 8.463.520
Stoklar
4.333.515 3.761.354
Peşin Ödenmiş Giderler
1.385.759 1.204.269
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.385.759 1.204.269
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 1.975 6.788
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.129.794 1.109.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 1.129.794 1.109.423
ARA TOPLAM
297.657.591 269.229.118
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
18 283.591 262.226
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
297.941.182 269.491.344
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
79.422.936 73.524.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.b 52.032.400 48.382.002
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5.c 27.390.536 25.142.028
Ticari Alacaklar
640 566
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
640 566
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
22 123.361.499 116.970.690
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
22 123.361.499 116.970.690
Diğer Alacaklar
8 326.034 3.869.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 326.034 3.869.631
Türev Araçlar
21 17.737.281 14.455.362
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 7.639.448 8.298.372
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
258.198 235.062
Maddi Duran Varlıklar
10 8.112.930 7.959.621
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 267.631 261.139
Binalar
10 2.666.197 2.633.513
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 3.226.118 3.062.088
Taşıtlar
10 0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
10 1.694.954 1.760.359
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 258.030 242.522
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 1.848.979 1.731.577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.101.593 3.875.970
Şerefiye
13 1.718.539 1.600.690
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.383.054 2.275.280
Peşin Ödenmiş Giderler
17.923 17.368
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.923 17.368
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 767.066 719.275
Diğer Duran Varlıklar
16 121.351 109.506
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 121.351 109.506
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
243.715.878 231.767.030
TOPLAM VARLIKLAR
541.657.060 501.258.374
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 13.068.527 13.713.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 13.068.527 13.713.590
Banka Kredileri
6 13.068.527 13.713.590
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22.015.457 20.387.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22.015.457 20.387.488
Banka Kredileri
6 21.638.048 20.053.065
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 377.409 334.423
Ticari Borçlar
4.810.085 5.023.674
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.810.085 5.023.674
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
23 325.694.955 292.375.186
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
23 325.694.955 292.375.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
145.063 119.126
Diğer Borçlar
8 8.928.215 9.088.626
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.928.215 9.088.626
Türev Araçlar
21 2.603.772 5.795.534
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
188.743 209.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
188.743 209.063
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 366.863 1.171.845
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.165.479 1.209.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
433.224 522.275
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 732.255 687.361
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 3.112.792 2.222.801
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 3.112.792 2.222.801
ARA TOPLAM
382.099.951 351.316.569
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
18 3.711 4.027
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
382.103.662 351.320.596
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.939.461 40.094.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.939.461 40.094.326
Banka Kredileri
6 42.240.681 38.494.543
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.698.780 1.599.783
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
23 18.122.966 18.066.046
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
23 18.122.966 18.066.046
Diğer Borçlar
8 8.486.348 4.431.151
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.486.348 4.431.151
Türev Araçlar
21 9.728.991 9.108.320
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
141.008 137.410
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
141.008 137.410
Uzun Vadeli Karşılıklar
966.194 946.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
737.621 704.926
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 228.573 241.504
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 372.047 318.277
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 59.506 52.924
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 59.506 52.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.816.521 73.154.884
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
463.920.183 424.475.480
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 38.587.227 37.996.499
Ödenmiş Sermaye
17 2.040.404 2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları
3.426.761 3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -190.470 -190.470
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 22.237 22.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-154.081 -150.921
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-154.081 -150.921
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-154.081 -150.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
711.077 1.135.944
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 3.138.555 2.684.551
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -1.806.414 -1.755.742
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 -621.064 207.135
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.370.269 1.223.543
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
17 1.370.269 1.223.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.608.684 25.721.428
Net Dönem Karı veya Zararı
1.752.346 4.767.573
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39.149.650 38.786.395
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.736.877 76.782.894
TOPLAM KAYNAKLAR
541.657.060 501.258.374
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR V