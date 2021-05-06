***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri32.945.827 19.828.118Finansal Yatırımlar34.832.007 35.799.568Vadeli Mevduatlar5.d 20.576 16.348Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.a 9.307.911 9.214.502Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.b 9.687.230 9.837.424İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5.c 15.816.290 16.731.294Ticari Alacaklar2.223.378 1.845.555İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.223.378 1.845.555Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar22 163.120.657 150.108.617Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar22 163.120.657 150.108.617Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı45.067.060 42.604.370Diğer Alacaklar8 2.860.873 4.497.536İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.860.873 4.497.536Türev Araçlar21 9.756.746 8.463.520Stoklar4.333.515 3.761.354Peşin Ödenmiş Giderler1.385.759 1.204.269İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.385.759 1.204.269Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 1.975 6.788Diğer Dönen Varlıklar16 1.129.794 1.109.423İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 1.129.794 1.109.423ARA TOPLAM297.657.591 269.229.118Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar18 283.591 262.226TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR297.941.182 269.491.344DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar79.422.936 73.524.030Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.b 52.032.400 48.382.002İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5.c 27.390.536 25.142.028Ticari Alacaklar640 566İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar640 566Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar22 123.361.499 116.970.690Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar22 123.361.499 116.970.690Diğer Alacaklar8 326.034 3.869.631İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 326.034 3.869.631Türev Araçlar21 17.737.281 14.455.362Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 7.639.448 8.298.372Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller258.198 235.062Maddi Duran Varlıklar10 8.112.930 7.959.621Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10 267.631 261.139Binalar10 2.666.197 2.633.513Tesis, Makine ve Cihazlar10 3.226.118 3.062.088Taşıtlar10 0 0Mobilya ve Demirbaşlar10 1.694.954 1.760.359Yapılmakta Olan Yatırımlar10 258.030 242.522Kullanım Hakkı Varlıkları12 1.848.979 1.731.577Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.101.593 3.875.970Şerefiye13 1.718.539 1.600.690Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 2.383.054 2.275.280Peşin Ödenmiş Giderler17.923 17.368İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17.923 17.368Ertelenmiş Vergi Varlığı20 767.066 719.275Diğer Duran Varlıklar16 121.351 109.506İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar16 121.351 109.506TOPLAM DURAN VARLIKLAR243.715.878 231.767.030TOPLAM VARLIKLAR541.657.060 501.258.374KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 13.068.527 13.713.590İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 13.068.527 13.713.590Banka Kredileri6 13.068.527 13.713.590Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları22.015.457 20.387.488İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları22.015.457 20.387.488Banka Kredileri6 21.638.048 20.053.065Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 377.409 334.423Ticari Borçlar4.810.085 5.023.674İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.810.085 5.023.674Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar23 325.694.955 292.375.186Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar23 325.694.955 292.375.186Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar145.063 119.126Diğer Borçlar8 8.928.215 9.088.626İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8.928.215 9.088.626Türev Araçlar21 2.603.772 5.795.534Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)188.743 209.063İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)188.743 209.063Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 366.863 1.171.845Kısa Vadeli Karşılıklar1.165.479 1.209.636Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar433.224 522.275Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 732.255 687.361Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 3.112.792 2.222.801İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 3.112.792 2.222.801ARA TOPLAM382.099.951 351.316.569Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler18 3.711 4.027TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER382.103.662 351.320.596UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar43.939.461 40.094.326İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar43.939.461 40.094.326Banka Kredileri6 42.240.681 38.494.543Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.698.780 1.599.783Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar23 18.122.966 18.066.046Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar23 18.122.966 18.066.046Diğer Borçlar8 8.486.348 4.431.151İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8.486.348 4.431.151Türev Araçlar21 9.728.991 9.108.320Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)141.008 137.410İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)141.008 137.410Uzun Vadeli Karşılıklar966.194 946.430Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar737.621 704.926Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 228.573 241.504Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 372.047 318.277Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler16 59.506 52.924İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler16 59.506 52.924TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER81.816.521 73.154.884TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER463.920.183 424.475.480ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 38.587.227 37.996.499Ödenmiş Sermaye17 2.040.404 2.040.404Sermaye Düzeltme Farkları3.426.761 3.426.761Geri Alınmış Paylar (-)17 -190.470 -190.470Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 22.237 22.237Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-154.081 -150.921Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-154.081 -150.921Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-154.081 -150.921Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)711.077 1.135.944Yabancı Para Çevrim Farkları17 3.138.555 2.684.551Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)17 -1.806.414 -1.755.742Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)17 -621.064 207.135Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 1.370.269 1.223.543Diğer Kısıtlanmış Yedekler17 1.370.269 1.223.543Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29.608.684 25.721.428Net Dönem Karı veya Zararı1.752.346 4.767.573Kontrol Gücü Olmayan Paylar39.149.650 38.786.395TOPLAM ÖZKAYNAKLAR77.736.877 76.782.894TOPLAM KAYNAKLAR541.657.060 501.258.374Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR V