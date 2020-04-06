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***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

06.04.2020 18:05
GÜNCEL HABERLER



***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet Mete BAŞOL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Ahmet ERDEM Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi Nafiz Can PAKER Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi Suzan Sabancı DİNÇER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi Serra SABANCI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi Sakıp Sabancı Holding A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL) Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi Levent DEMİRAĞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet Mete BAŞOL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Suzan Sabancı DİNÇER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Serra SABANCI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Sakıp Sabancı Holding A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL) Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835370


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