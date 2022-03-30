***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 94Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu7 GünKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıhttps://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/kurumsal-yonetim/esas-sozlesmeÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıKurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" (sy. 129-131)Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014243Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Ahmet ERDEM Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Hayri ÇULHACI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Hayri ÇULHACI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Suzan Sabancı DİNÇER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Serra SABANCI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Sakıp Sabancı Holding A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL) Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi (Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee) Mehmet KAHYA Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi (Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee) Suzan Sabancı DİNÇER Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi (Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee) Serra SABANCI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi (Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee) Sakıp Sabancı Holding A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL) Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi (Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee) Şerafettin KARAKIŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Board Committee) Ahmet ERDEM Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Board Committee) Hayri ÇULHACI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Board Committee) Mehmet KAHYA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014249BIST