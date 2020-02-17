***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSkoda Transportation'ın ana ortağı PPF ve Sabancı Topluluğu (Sabancı Holding ve/veya iştirakleri), %50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları'nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzalamıştır.Detaylı incelemenin tamamlanması, ortaklık görüşmelerinin olumlu neticelenmesi ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olarak, satınalma işlemi gerçekleştirilecektir.PPF/Skoda Transportation'ın Türkiye'ye olan güveni ve Sabancı Topluluğu'nun ülkesine olan sorumluluğu neticesinde, Temsa Ulaşım Araçları'nın yeniden üretime başlaması ve yeni bir büyüme ivmesi yakalaması hedeflenmektedir.Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819662BIST