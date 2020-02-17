***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2020 18:21
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Skoda Transportation'ın ana ortağı PPF ve Sabancı Topluluğu (Sabancı Holding ve/veya iştirakleri), %50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları'nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzalamıştır.
Detaylı incelemenin tamamlanması, ortaklık görüşmelerinin olumlu neticelenmesi ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olarak, satınalma işlemi gerçekleştirilecektir.
PPF/Skoda Transportation'ın Türkiye'ye olan güveni ve Sabancı Topluluğu'nun ülkesine olan sorumluluğu neticesinde, Temsa Ulaşım Araçları'nın yeniden üretime başlaması ve yeni bir büyüme ivmesi yakalaması hedeflenmektedir.
Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819662
BIST
18:05120.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 640,42
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
18:056,0511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0032
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
18:056,5558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0053
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
18:05307,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,25
|Açılış
|: 307,84
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,59
|317.674.980
|% 19,96
|
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 19,79
|
|YKGYO
|3,62
|44.775.766
|% 16,40
|
|GUBRF
|18,08
|399.171.773
|% 15,82
|
|GYHOL
|29,40
|1.348.750
|% 14,84
|
|ARDYZ
|15,81
|38.395.305
|% -12,17
|
|HUBVC
|39,58
|58.596.442
|% -8,34
|
|QNBFL
|141,50
|4.123.558
|% -8,12
|
|TLMAN
|13,00
|59.718.019
|% -7,60
|
|TKNSA
|9,06
|71.694.929
|% -6,21
|
|ODAS
|2,36
|1.105.543.236
|% 9,77
|
|PGSUS
|71,95
|209.698.938
|% 3,08
|
|IHLGM
|1,38
|142.022.437
|% 0,00
|
|HDFGS
|3,05
|120.110.842
|% 3,04
|
|TMSN
|7,54
|68.452.241
|% 5,31
|
|IHLGM
|1,38
|142.022.437
|% 0,00
|
|HDFGS
|3,05
|120.110.842
|% 3,04
|
|PEKGY
|3,16
|25.488.427
|% 1,94
|
|BNTAS
|3,45
|23.120.322
|% 0,88
|
|YKSLN
|9,84
|54.757.247
|% -1,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8498
|7,8892
|% -0,34
|
|Frank
|6,1419
|6,1789
|% 0,01
|
|Riyal
|1,6085
|1,6165
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,58
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,27
|57,27
|-0,06
|
Seans Raporu
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