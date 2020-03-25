***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTüm dünya olarak COVID-19 mücadelesinin içinde olduğumuz bu günlerde, Sabancı Topluluğu bünyesinde birinci önceliğimiz faaliyette bulunduğumuz ülkelerdeki çalışanımızın bu süreçten doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamasıdır. Bu anlayışla Topluluk olarak COVID-19 konusunda en yüksek düzeyde önlemlemleri en başından beri kademeli olarak hayata geçirdik. Konuyla ilgili oluşturduğumuz Acil Durum Yönetim Komitesi anlık değerlendirmeler yaparak, salgınla ilgili gelişmeler hakkında iç ve dış iletişimi yönetmiş, Topluluk şirketlerimiz içinde uygulama birliği oluşturmuş ve gelişmelere hızlı yanıt vermemizi sağlamıştır. Buna ek olarak COVID-19 Virus Temel Prensipler ve Kontrol Listesi ve Pandemi Risk Haritası ve Aksiyon Listesi oluşturulmuştur.Operasyonlarımızın olduğu ülkelerdeki devlet kurum ve kuruluşlarının yanısıra, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Ekonomik Forumu, sivil toplum kuruluşları gibi yapıların çalışmalarını ve önlemleri takip ederek, bu kurumlarla ortak bilgi paylaşım platformlarına dahil olduk. Sürecin başından beri çalışanlarımızı ulusal ve uluslararası resmi kaynaklara dayanan güncel gelişmeler ışığında sürekli bilgilendirdik. Bu süreçte uluslararası seyahatleri kısıtlama, çalışma ve ortak alanları dezenfekte etme, şirketimize ziyaretçi girişini durdurma, riskli sağlık gurubunda yer alan hamile, diyabet gibi kronik hastalıkları olan çalışanlarımızı evden çalışmaya yönlendirme ve uzaktan çalışma gibi uygulamaları kademeli olarak Sağlık Bakanlığımızın ve Koronavirüs Bilim Kurulu'muzun kamuoyuna açıkladığı halk sağlığı yönlendirmeleri paralelinde hayata geçirdik. Gelişmeleri anlık takip ederek durumun gerektidiği yeni uygulama ve aksiyonları hayata geçirmeye devam edeceğiz.COVID-19'un derin etkilerinin görüldüğü diğer alan olan ekonomide Topluluğumuza ve paydaşlarımıza herhangi bir olumsuzluk yaşatmamak adına planlamalarımızı ve senaryo analizlerimizi yapıyoruz. İşletmelerimiz üzerindeki potansiyel etkileri değerlendirmek ve iyileştirmek için küresel tedarik zinciri ve pazarlarındaki gelişmeleri izliyoruz.Uzun zamandır Topluluk olarak teknolojik alt yapı ve dijitalleşme alanında yapmakta olduğumuz etkin çalışmalar sonucu süreçlerimizde kesintiye uğratmadan faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sağlık ve iş güvenliği konusunda önlemleri alarak üretmeye ve üstümüze düşen hizmetleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımızla iletişime açık olduğumuzu da özellikle belirtmek isteriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831964BIST