GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.03.2020 11:21
GÜNCEL HABERLER



***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Tüm dünya olarak COVID-19 mücadelesinin içinde olduğumuz bu günlerde, Sabancı Topluluğu bünyesinde birinci önceliğimiz faaliyette bulunduğumuz ülkelerdeki çalışanımızın bu süreçten doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamasıdır. Bu anlayışla Topluluk olarak COVID-19 konusunda en yüksek düzeyde önlemlemleri en başından beri kademeli olarak hayata geçirdik. Konuyla ilgili oluşturduğumuz Acil Durum Yönetim Komitesi anlık değerlendirmeler yaparak, salgınla ilgili gelişmeler hakkında iç ve dış iletişimi yönetmiş, Topluluk şirketlerimiz içinde uygulama birliği oluşturmuş ve gelişmelere hızlı yanıt vermemizi sağlamıştır. Buna ek olarak COVID-19 Virus Temel Prensipler ve Kontrol Listesi ve Pandemi Risk Haritası ve Aksiyon Listesi oluşturulmuştur.
Operasyonlarımızın olduğu ülkelerdeki devlet kurum ve kuruluşlarının yanısıra, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Ekonomik Forumu, sivil toplum kuruluşları gibi yapıların çalışmalarını ve önlemleri takip ederek, bu kurumlarla ortak bilgi paylaşım platformlarına dahil olduk. Sürecin başından beri çalışanlarımızı ulusal ve uluslararası resmi kaynaklara dayanan güncel gelişmeler ışığında sürekli bilgilendirdik. Bu süreçte uluslararası seyahatleri kısıtlama, çalışma ve ortak alanları dezenfekte etme, şirketimize ziyaretçi girişini durdurma, riskli sağlık gurubunda yer alan hamile, diyabet gibi kronik hastalıkları olan çalışanlarımızı evden çalışmaya yönlendirme ve uzaktan çalışma gibi uygulamaları kademeli olarak Sağlık Bakanlığımızın ve Koronavirüs Bilim Kurulu'muzun kamuoyuna açıkladığı halk sağlığı yönlendirmeleri paralelinde hayata geçirdik. Gelişmeleri anlık takip ederek durumun gerektidiği yeni uygulama ve aksiyonları hayata geçirmeye devam edeceğiz. 
COVID-19'un derin etkilerinin görüldüğü diğer alan olan ekonomide Topluluğumuza ve paydaşlarımıza herhangi bir olumsuzluk yaşatmamak adına planlamalarımızı ve senaryo analizlerimizi yapıyoruz. İşletmelerimiz üzerindeki potansiyel etkileri değerlendirmek ve iyileştirmek için küresel tedarik zinciri ve pazarlarındaki gelişmeleri izliyoruz.
Uzun zamandır Topluluk olarak teknolojik alt yapı ve dijitalleşme alanında yapmakta olduğumuz etkin çalışmalar sonucu süreçlerimizde kesintiye uğratmadan faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sağlık ve iş güvenliği konusunda önlemleri alarak üretmeye ve üstümüze düşen hizmetleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımızla iletişime açık olduğumuzu da özellikle belirtmek isteriz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831964


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:3689.241
Değişim :  -0,05% |  -44,81
Açılış :  90.519  
Önceki Kapanış :  89.286  
En Yüksek
91.959 En Düşük
88.123
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYSAS 5,28 78.388.161 % 10,00  
NATEN 12,87 49.667.653 % 10,00  
HUBVC 16,50 109.054.891 % 10,00  
RHEAG 1,43 1.114.439 % 10,00  
ESCOM 1,76 1.177.206 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5525 7,5904 % 0,42  
Frank 6,5651 6,6046 % 0,86  
Riyal 1,7163 1,7249 % 0,80  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.606 1.611 -12,51  
Altın Gr. 335 335 -0,63  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,22 14,26 -0,03  
Gümüş Gr. 2,95 2,96 0,01  
B. Petrol 26,27 26,27 -0,88  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru