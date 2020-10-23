***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.02.2020, 22.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22.05.2020 tarihli açıklamamızda, Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsa)'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamının iştirakimiz Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. (ExSA) ile PPF Group iştiraki PPF IndustryCo B.V. (Eski Ticaret Unvanı: PPF Beer Topholdco B.V.)'nin %50-50 ortaklığı ile satın alınacağı kamuya duyurulmuştu. Söz konusu satın almaya ilişkin gerekli izin ve onayların alınmasını takiben kapanış işlemleri gerçekleştirilmiş ve pay devrine ilişkin işlemler tamamlanmış olup, Temsa'nın sermayesinin %50'sini temsil eden payları 22.10.2020 tarihi itibarıyla iştirakimiz ExSA tarafından devralınmıştır. Bu satın almayla birlikte Sabancı Topluluğu ve PPF Group'un finansal ve operasyonel gücünü arkasına alan Temsa'nın elde edeceği yeni büyüme ivmesi sayesinde üretim faaliyetleri artarak devam edecek ve Temsa ülkemiz için değer yaratmayı sürdürecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883157BIST