***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.10.2020 07:30
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2020, 22.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.05.2020 tarihli açıklamamızda, Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsa)'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamının iştirakimiz Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. (ExSA) ile PPF Group iştiraki PPF IndustryCo B.V. (Eski Ticaret Unvanı: PPF Beer Topholdco B.V.)'nin %50-50 ortaklığı ile satın alınacağı kamuya duyurulmuştu. Söz konusu satın almaya ilişkin gerekli izin ve onayların alınmasını takiben kapanış işlemleri gerçekleştirilmiş ve pay devrine ilişkin işlemler tamamlanmış olup, Temsa'nın sermayesinin %50'sini temsil eden payları 22.10.2020 tarihi itibarıyla iştirakimiz ExSA tarafından devralınmıştır. Bu satın almayla birlikte Sabancı Topluluğu ve PPF Group'un finansal ve operasyonel gücünü arkasına alan Temsa'nın elde edeceği yeni büyüme ivmesi sayesinde üretim faaliyetleri artarak devam edecek ve Temsa ülkemiz için değer yaratmayı sürdürecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883157
BIST
18:051.198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
0
En Düşük
0
18:057,9502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0124
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9594
En Düşük
7,9310
18:059,3823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0092
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3993
En Düşük
9,3571
18:05486,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,20
|Açılış
|: 486,19
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
487,84
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALARK
|6,25
|124.059.327
|% 3,09
|
|HURGZ
|2,60
|43.191.221
|% 0,00
|
|MEGAP
|12,28
|24.868.006
|% 0,00
|
|MEGAP
|12,28
|24.868.006
|% 0,00
|
|KOZAA
|13,37
|72.888.840
|% 0,00
|
|HURGZ
|2,60
|43.191.221
|% 0,00
|
|MEGAP
|12,28
|24.868.006
|% 0,00
|
|MEGAP
|12,28
|24.868.006
|% 0,00
|
|KOZAA
|13,37
|72.888.840
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,56
|503.618.493
|% 0,00
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% 0,00
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 0,00
|
|SISE
|6,84
|1.040.285.267
|% 0,00
|
|ASELS
|18,34
|969.531.281
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,12
|911.277.092
|% 0,00
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 0,00
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,99
|776.631.920
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,25
|782.321.713
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|439.848.899
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9443
|7,9502
|% 0,16
|
|Euro
|9,3737
|9,3823
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,3406
|10,3925
|% -0,15
|
|Frank
|8,7155
|8,7680
|% 0,00
|
|Riyal
|2,1123
|2,1229
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|0,45
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,20
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|-5,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|-14,37
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-6,95
|
|Çeyrek
|772
|789
|-3,48
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,62
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,19
|42,19
|-0,27
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KLGYO
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