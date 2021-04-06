***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.04.2018 tarihinden bu yana Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Sn. Tamer Saka kariyer tercihi doğrultusunda 11 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacaktır. Sn. Tamer Saka'ya bugüne kadar Topluluğumuza sağlamış olduğu önemli katkı ve özverili çalışmalar için teşekkür eder hayatının bundan sonraki döneminde başarı ve mutluluklar dileriz. İlgili pozisyona yönelik yapılacak atama daha sonra duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923964BIST