***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere, Güler SABANCI, Erol SABANCI, Suzan Sabancı DİNÇER, Serra SABANCI, Sakıp Sabancı Holding A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL), Cenk ALPER, Ahmet ERDEM, Hayri ÇULHACI ve Mehmet KAHYA seçilmişlerdir. Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Güler SABANCI - Başkan Erol SABANCI - Başkan Vekili Suzan Sabancı DİNÇER - Üye Serra SABANCI - Üye Sakıp Sabancı Holding A.Ş. - Üye (Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL) Cenk ALPER - Üye ve CEO Ahmet ERDEM - Bağımsız Üye Hayri ÇULHACI - Bağımsız Üye Mehmet KAHYA - Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014242BIST