***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTopluluğumuzun yeni ekonomi odaklı büyüme ve sürdürülebilirliğe öncülük etme stratejisiyle uyumlu olarak, sermayesini temsil eden paylarının %50'si dolaylı olarak Şirketimize ait olan Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. (Enerjisa Üretim)'nin Türkiye yenilebilir enerji pazarındaki lider konumunun güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda Enerjisa Üretim, daha önce kazandığı 500 MW'lık Çanakkale ve Aydın Bölgesi Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı 2 (YEKA-2) ihalesine ek olarak, 500 MW'lık Muğla ve Balıkesir Bölgesi Rüzgar Enerjisi YEKA-2 projesinin hem yatırımını hem de işletmesini üstlenmek üzere Enercon Global GmbH ve Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti. ile sözleşme imzalamıştır. Böylece YEKA-2 ihalelerinin tamamını kapsayan 1.000 MW'lık rüzgar enerjisi santralleri, Enerjisa Üretim ve Enercon Grubu arasında yapılan anlaşma kapsamında toplam 1,2 milyar ABD Doları yatırım ile hayata geçirilecektir. Söz konusu 1.000 MW'lık YEKA-2 Projesi yatırımlarının 2026 yılının ilk çeyreğinde kadar kademeli olarak tamamlanması hedeflenmektedir. Yukarıda yer alan yatırımların tamamlanması ve devreye alınacak kapasite artışları ile birlikte Enerjisa Üretim, yaklaşık 4.7 GW'lık kurulu güce ve %57 yenilenebilir enerji payına ulaşarak Türkiye'de özel sektör elektrik üretiminde lider konumunu güçlendirecektir. Konuyla ilgili gelişmeler kamu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068986BIST