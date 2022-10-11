***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTopluluğumuzun yeni ekonomi odaklı büyüme, küresel ayak izini pekiştirme ve geleceğin teknolojilerini geliştirme stratejileri doğrultusunda, Şirketimizin tek ve kurucu ortağı olduğu, yenilebilir enerji ve iklim teknolojileri alanlarında yatırım yapmak üzere Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş. unvanlı yeni bir şirket kurulmuştur. Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş. çatısı altında yurt dışı yenilebilir enerji santral yatırımları ve başta ABD ve Avrupa merkezli olmak üzere çeşitli girişim sermayesi fonlarına ve start-up'lara stratejik yatırımlar yapılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda-Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş. tarafından Amerika'nın önde gelen girişim sermayesi fon yönetim şirketlerinden biri olan Safar Partners ile uzun vadeli stratejik ortaklık kurulmuştur. Bu stratejik ortaklık ile birlikte Safar Partners'ın çeşitli fonlarına ve bu sayede Safar Partners ağındaki start-up'lara doğrudan yatırım yapma hakkı elde edilmiştir. İlk etapta füzyon teknolojisini hayata geçirme kabiliyeti yüksek bir girişim olan Commonwealth Fusion Systems ile derin jeotermal enerji teknolojileri geliştiren Quaise Energy gibi küresel enerji sorununa kalıcı ve temiz çözümler sağlamayı hedefleyen fon ve start-up'lara yatırımlar yapılmıştır. -ABD'de yenilebilir enerji porföyü kurulması amacıyla paylarının tamamı Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.'ye ait olmak üzere Delaware merkezli Sabancı Renewables Inc. şirketi kurulmuştur. Sermayesinin tamamı dolaylı olarak Şirketimize ait olan Sabancı Renewables Inc., ABD'de 272 MW'lık güneş enerjisi santrali kurulmasına ilişkin proje lisans alımını tamamlamıştır. Söz konusu santral yatırımı için Mühendislik, Satınalma ve İnşaat Sözleşmesi (EPC) imzalanmış olup, projenin 2024 yılı ortasında tamamlanması hedeflenmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler kamu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070581BIST