***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2022 13:34
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesini temsil eden paylarının %50'si dolaylı olarak Şirketimize ait olan Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. (Enerjisa Üretim)'nin Türkiye yenilebilir enerji pazarındaki lider konumunun güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 55 MW'lık kurulu gücü olan rüzgar enerji santraline sahip Akhisar RES Enerji A.Ş. (Akhisar RES)'nin hisselerinin tamamının Enerjisa Üretim'e devir işlemleri 1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Ayrıca, Kayseri ilinin Yahyalı ilçesinde yer alan Erciyes Rüzgar Enerji Santrali (Erciyes RES) projesine ilişkin 65 MW'ı rüzgar, 15 MW'ı hibrit güneş enerjisi üretimi olmak üzere toplam 80 MW'lık kurulu güç için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kabulleri tamamlanmıştır. Erciyes RES'de toplam 65 MW'lık kurulu güce sahip 12 türbin ve 15 MW'lık hibrit güneş santrali devreye alınarak üretime başlanmıştır. Böylece Enerjisa Üretim, satın alınan Akhisar RES ve devreye alınan Erciyes RES yatırımları ile birlikte rüzgar enerjisindeki kurulu gücünü 332 MW'a yükseltmiş ve rüzgar enerji santral sayısını ise 5'e çıkarmıştır. Daha önce kamuya duyurulan ve halihazırda yatırım süreci devam eden 1.000 MW'lık YEKA-2 projelerinin tamamlanamsıyla birlikte, 2026 yılı itibarıyla rüzgar enerjisi kurulu gücünün 1.332 MW'a ve yenilenebilir enerjinin toplam portföy içerisindeki payının ise %57'ye yükseltilmesi öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083432
BIST
14:135.055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 77,42
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
14:1318,6410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
14:1319,4633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0658
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
14:131.065,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,62
|Açılış
|: 1.065,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler14:11
|SNICA
|35,46
|338.225.221
|% 9,99
|
|ALFAS
|183,00
|43.008.843
|% 9,98
|
|OZSUB
|10,21
|596.131
|% 9,90
|
|SMRTG
|117,50
|91.541.151
|% 8,80
|
|ZEDUR
|41,06
|2.339.014
|% 7,94
|
|PNLSN
|37,02
|42.125.888
|% -2,89
|
|KCAER
|64,15
|152.288.773
|% -1,23
|
|ENSRI
|32,50
|26.658.785
|% -0,61
|
|IZINV
|23,28
|6.247.395
|% -0,60
|
|SUWEN
|64,70
|37.395.755
|% -0,46
|
|SNICA
|35,46
|338.225.221
|% 9,99
|
|YYLGD
|41,50
|203.940.897
|% 3,91
|
|EUREN
|73,45
|180.523.243
|% 1,52
|
|KCAER
|64,15
|152.288.773
|% -1,23
|
|BARMA
|115,30
|105.783.938
|% 1,14
|
|SEGYO
|3,03
|74.706.420
|% 3,77
|
|SNICA
|35,46
|338.225.221
|% 9,99
|
|KLSYN
|4,17
|38.451.360
|% 0,72
|
|KRPLS
|10,99
|58.308.223
|% 0,83
|
|PRDGS
|15,69
|78.315.182
|% 5,23
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6336
|18,6423
|% 0,06
|
|Euro
|19,4450
|19,4567
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,5770
|22,6903
|% 0,83
|
|Frank
|19,6549
|19,7733
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,04
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|7,19
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|5,48
|
|Cumhuriyet
|7.093
|7.201
|88,00
|
|Tam
|7.116
|7.174
|19,00
|
|Yarım
|3.451
|3.507
|9,00
|
|Çeyrek
|1.731
|1.753
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,08
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|-0,04
|
|B. Petrol
|87,49
|87,49
|0,52
|
Seans Raporu
14:11
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-
14:26BRSAN
Yüzde 6.48 oranında artışla 81.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 851, 161 adet işlem
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14:25OZKGY
Yüzde 8.35 oranında artışla 17.25 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 246, 904 adet işlem
-
14:25OZKGY
Yüzde 8.35 oranında artışla 17.25 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 246, 904 adet işlem
-
14:24VESTL
Yüzde 5.87 oranında artışla 63.15 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 992, 999 adet işlem
-
14:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, ASELS, YKBNK