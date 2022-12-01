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***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.12.2022 13:34
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermayesini temsil eden paylarının %50'si dolaylı olarak Şirketimize ait olan Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. (Enerjisa Üretim)'nin Türkiye yenilebilir enerji pazarındaki lider konumunun güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 55 MW'lık kurulu gücü olan rüzgar enerji santraline sahip Akhisar RES Enerji A.Ş. (Akhisar RES)'nin hisselerinin tamamının Enerjisa Üretim'e devir işlemleri 1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Ayrıca, Kayseri ilinin Yahyalı ilçesinde yer alan Erciyes Rüzgar Enerji Santrali (Erciyes RES) projesine ilişkin 65 MW'ı rüzgar, 15 MW'ı hibrit güneş enerjisi üretimi olmak üzere toplam 80 MW'lık kurulu güç için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kabulleri tamamlanmıştır. Erciyes RES'de toplam 65 MW'lık kurulu güce sahip 12 türbin ve 15 MW'lık hibrit güneş santrali devreye alınarak üretime başlanmıştır. Böylece Enerjisa Üretim, satın alınan Akhisar RES ve devreye alınan Erciyes RES yatırımları ile birlikte rüzgar enerjisindeki kurulu gücünü 332 MW'a yükseltmiş ve rüzgar enerji santral sayısını ise 5'e çıkarmıştır. Daha önce kamuya duyurulan ve halihazırda yatırım süreci devam eden 1.000 MW'lık YEKA-2 projelerinin tamamlanamsıyla birlikte, 2026 yılı itibarıyla rüzgar enerjisi kurulu gücünün 1.332 MW'a ve yenilenebilir enerjinin toplam portföy içerisindeki payının ise %57'ye yükseltilmesi öngörülmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083432


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