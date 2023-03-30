***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2023 20:39
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere, Güler SABANCI, Erol SABANCI, Suzan Sabancı DİNÇER, Serra SABANCI, Elçin Melisa Sabancı TAPAN, Cenk ALPER, Hayri ÇULHACI, Mehmet KAHYA ve Hüseyin GELİS seçilmişlerdir. Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Güler SABANCI - Başkan Erol SABANCI - Başkan Vekili Suzan Sabancı DİNÇER - Üye Serra SABANCI - Üye Elçin Melisa Sabancı TAPAN - Üye Cenk ALPER - Üye ve CEO
Hayri ÇULHACI - Bağımsız Üye
Mehmet KAHYA - Bağımsız Üye Hüseyin GELİS - Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129968
BIST
18:054.896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -47,11
|Açılış
|: 4.926
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|: 4.943
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5.000
En Düşük
4.881
18:0519,1655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
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|Açılış
|: 19,3900
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|Önceki Kapanış
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19,2148
En Düşük
19,1200
18:0520,9566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
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|Açılış
|: 21,1400
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|Önceki Kapanış
|: 21,0100
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21,0108
En Düşük
20,7260
18:051.221,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 12,41
|Açılış
|: 1.220,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
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1.223,05
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|78,65
|9.784.453
|% 10,00
|
|MAKIM
|20,90
|96.908.317
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|23.433.188
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.813.512
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|602.359.594
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|313.271.216
|% -10,00
|
|PAMEL
|229,30
|123.824.213
|% -9,97
|
|KRSTL
|8,96
|85.548.378
|% -8,94
|
|LIDFA
|5,60
|118.267.031
|% -7,13
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|ASTOR
|53,60
|2.991.408.025
|% -0,46
|
|THYAO
|121,90
|2.833.548.030
|% -2,17
|
|EREGL
|35,92
|2.695.624.973
|% -1,10
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|SKBNK
|2,34
|473.403.071
|% 6,36
|
|YKBNK
|9,91
|1.996.103.050
|% -1,59
|
|ALBRK
|2,81
|498.472.578
|% 5,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1626
|19,1689
|% 0,26
|
|Euro
|20,9189
|20,9291
|% 0,82
|
|Sterlin
|23,6708
|23,7895
|% 0,74
|
|Frank
|20,8897
|21,0155
|% 0,66
|
|Riyal
|5,0902
|5,1157
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.982
|16,67
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|11,42
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.216
|8.314
|38,00
|
|Yarım
|4.028
|4.068
|18,00
|
|Çeyrek
|2.014
|2.034
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,79
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|14,64
|14,65
|0,29
|
|B. Petrol
|78,47
|78,47
|0,88
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KRSTL
Yüzde -6.81 oranında düşüşle 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 132 adet işlem
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17:58LIDFA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 298, 047 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 438, 876 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 4, 884 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 47, 296.00 milyon TL de
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17:55MIPAZ
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 223, 451 adet işlem