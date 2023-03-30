***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere, Güler SABANCI, Erol SABANCI, Suzan Sabancı DİNÇER, Serra SABANCI, Elçin Melisa Sabancı TAPAN, Cenk ALPER, Hayri ÇULHACI, Mehmet KAHYA ve Hüseyin GELİS seçilmişlerdir. Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Güler SABANCI - Başkan Erol SABANCI - Başkan Vekili Suzan Sabancı DİNÇER - Üye Serra SABANCI - Üye Elçin Melisa Sabancı TAPAN - Üye Cenk ALPER - Üye ve CEOHayri ÇULHACI - Bağımsız ÜyeMehmet KAHYA - Bağımsız Üye Hüseyin GELİS - Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129968BIST