***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAkbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Şirketimiz Bankacılık Grup Başkanı Sayın Eyüp Engin 2 Ekim 2023 tarihi itibarıyla bu görevlerinden ayrılmaktadır. Kendisinin yerine 2 Ekim 2023 tarihi itibarıyla Akbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Sayın Hakan Binbaşgil, Şirketimiz Bankacılık Grup Başkanı olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198554BIST