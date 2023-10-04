Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.10.2023 18:30
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.10.2022 25.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermayesinin tamamı dolaylı olarak Şirketimize ait olan Sabancı Renewables Inc. tarafından ABD'nin Teksas eyaletinde 232 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santrali ve 60 MW kapasiteli enerji depolama tesisi yatırımlarından oluşan Oriana Solar LLC'nin %100 hissesi satın alınmıştır. Yatırım sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tesisin 2025 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenmektedir. Halihazırda devam eden ve 2024 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenen 272 MW'lık Cutlass II güneş enerjisi santrali yatırımına ek olarak gerçekleştirilen bu kapasite yatırımının tamamlanmasıyla birlikte Sabancı Renewables Inc. ABD'de toplam 500 MW'lık yenilenebilir enerji portföyüne ulaşmış olacaktır. Şirketimizin tek ve kurucu ortağı olduğu Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Sabancı Renewables Inc. Sabancı Topluluğu'nun yeni ekonomi odaklı büyüme, küresel ayak izini pekiştirme ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ABD'de yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler kamu ile paylaşılacaktır. Sabancı Topluluğu'nun Amerika'daki enerji yatırımlarına ilişkin olarak hazırlanan sunuma Yatırımcı İlişkileri internet sayfasından ve aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.   https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/enerji-update-sunum.pdf





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199680


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.333
Değişim :  -2,12% |  -180,40
Açılış :  8.524  
Önceki Kapanış :  8.514  
En Düşük
8.329 En Yüksek
8.533
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KAYSE 49,72 1.817.149.460 % 10,00  
KUVVA 79,75 276.689.395 % 10,00  
ICUGS 9,02 5.141.904 % 10,00  
ISBTR 308.432,10 16.356.667 % 10,00  
ATATP 67,65 246.597.568 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,5591 27,5646 % 0,47  
Euro 29,0188 29,0384 % 0,92  
Sterlin 33,4162 33,5838 % 0,91  
Frank 29,9827 30,1633 % 0,83  
Riyal 7,3273 7,3640 % 0,23  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.823 -0,38  
Altın Gr. 1.615 1.616 3,72  
Cumhuriyet 11.117 11.280 29,00  
Tam 10.868 10.995 35,00  
Yarım 5.451 5.514 17,00  
Çeyrek 2.717 2.757 9,00  
Gümüş.Ons 20,97 21,00 -0,18  
Gümüş Gr. 18,56 18,59 -0,13  
B. Petrol 86,92 86,92 -4,00  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru