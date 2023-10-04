***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2023 18:30
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.10.2022 25.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinin tamamı dolaylı olarak Şirketimize ait olan Sabancı Renewables Inc. tarafından ABD'nin Teksas eyaletinde 232 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santrali ve 60 MW kapasiteli enerji depolama tesisi yatırımlarından oluşan Oriana Solar LLC'nin %100 hissesi satın alınmıştır. Yatırım sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tesisin 2025 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenmektedir. Halihazırda devam eden ve 2024 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenen 272 MW'lık Cutlass II güneş enerjisi santrali yatırımına ek olarak gerçekleştirilen bu kapasite yatırımının tamamlanmasıyla birlikte Sabancı Renewables Inc. ABD'de toplam 500 MW'lık yenilenebilir enerji portföyüne ulaşmış olacaktır. Şirketimizin tek ve kurucu ortağı olduğu Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Sabancı Renewables Inc. Sabancı Topluluğu'nun yeni ekonomi odaklı büyüme, küresel ayak izini pekiştirme ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ABD'de yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler kamu ile paylaşılacaktır. Sabancı Topluluğu'nun Amerika'daki enerji yatırımlarına ilişkin olarak hazırlanan sunuma Yatırımcı İlişkileri internet sayfasından ve aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/enerji-update-sunum.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199680
BIST
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18:058.333
En Düşük
|Değişim
|: -2,12%
|| -180,40
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.329
En Yüksek
8.533
18:0527,5646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1289
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
18:0529,0384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,2635
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
18:051.615,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,29
|Açılış
|: 1.615,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAYSE
|49,72
|1.817.149.460
|% 10,00
|
|KUVVA
|79,75
|276.689.395
|% 10,00
|
|ICUGS
|9,02
|5.141.904
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|16.356.667
|% 10,00
|
|ATATP
|67,65
|246.597.568
|% 10,00
|
|QNBFB
|294,60
|26.063.557
|% -9,99
|
|SNPAM
|50,65
|1.456.593
|% -9,96
|
|ORMA
|122,10
|2.379.991
|% -9,96
|
|AKFYE
|19,70
|2.094.842.783
|% -8,37
|
|ISYAT
|11,33
|180.499.677
|% -7,89
|
|THYAO
|238,50
|9.040.917.210
|% -3,71
|
|TUPRS
|147,80
|6.951.204.335
|% -4,65
|
|PETKM
|22,00
|6.931.859.521
|% 0,92
|
|ZOREN
|7,01
|5.623.463.766
|% 1,74
|
|EREGL
|43,62
|5.366.848.952
|% -2,46
|
|ZOREN
|7,01
|5.623.463.766
|% 1,74
|
|ADESE
|2,60
|813.595.358
|% 8,33
|
|PETKM
|22,00
|6.931.859.521
|% 0,92
|
|KATMR
|2,77
|771.064.935
|% 3,36
|
|ODAS
|13,35
|3.351.196.535
|% -4,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5591
|27,5646
|% 0,47
|
|Euro
|29,0188
|29,0384
|% 0,92
|
|Sterlin
|33,4162
|33,5838
|% 0,91
|
|Frank
|29,9827
|30,1633
|% 0,83
|
|Riyal
|7,3273
|7,3640
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-0,38
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.616
|3,72
|
|Cumhuriyet
|11.117
|11.280
|29,00
|
|Tam
|10.868
|10.995
|35,00
|
|Yarım
|5.451
|5.514
|17,00
|
|Çeyrek
|2.717
|2.757
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|18,56
|18,59
|-0,13
|
|B. Petrol
|86,92
|86,92
|-4,00
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57VERTU
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 45.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 445, 074 adet işlem
-
17:56PAPIL
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 31.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 452, 699 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, PETKM, KCHOL
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 05 kaybederek (% -1.59 ) 7, 308
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ICUGS, SELGD, YESIL, BFREN, FONET, GEREL, GSRAY, ADESE, REEDR