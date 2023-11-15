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***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.11.2023 08:30
***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.10.2022 25.09.2023 04.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Daha önce 11 Ekim 2022, 25 Eylül 2023 ve 4 Ekim 2023 tarihli özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmuş olan, Şirketimizin Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş. üzerinden %100 oranında hissedar olduğu Sabanci Renewables Inc.'nin 2024 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenen 272 MW'lık Cutlass II güneş enerjisi santrali yatırımı ile ilgili tüm finansman işlemleri, 14 Kasım 2023 tarihinde Tax Equity Investor* (Vergi avantajli sermaye yatırımcısı) ile imzalanan sözleşmeler ile tamamlanmış bulunmaktadır. Sözleşmelerin imzalanması ile birlikte projenin finansmanında Sabancı Renewables Inc. tarafından karşılanan sermaye oranı  yaklaşık %30 kredi ve Tax Equity Investor tarafından karşılanan yabancı kaynak oranı ise yaklaşık %70 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca, ABD'de devam etmekte olan ve daha önce kamuya duyurulan Oriana projesi kapsamında da her türlü finansal enstrüman ve teşvik kullanılarak yenilenebilir enerji yatırımlarına devam edilmektedir. Projeler bazında yaşanan gelişmeler kamu ile paylaşılacaktır. * Tax Equity yatırımlarını düzenleyen Inflation Reduction Act (IRA) ile karbon emisyonlarının azaltılmasını teşvik etmek ve yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek amacıyla ABD'de yerleşik ve çeşitli kriterleri taşıyan kuruluşlara finansman ve vergi teşvikleri sağlanmaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217975


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