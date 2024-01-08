***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.10.2022 01.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesini temsil eden paylarının %50'si dolaylı olarak Şirketimize ait olan Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. (Enerjisa Üretim)'nin Türkiye yenilenebilir enerji pazarındaki lider konumunun güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda yürütülen rüzgar enerji santrali yatırımlarına ilişkin gelişmeler aşağıda yer almaktadır: •Toplam 1.000 MW'lık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı 2 (YEKA-2) projelerinin 2026 yılının ilk çeyreğine kadar kademeli olarak tamamlanarak devreye alınması için çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. %75'lik kısım için önemli tedarik sözleşmelerinin tamamı imzalanmış, imalat ve sevkler başlamıştır. Kalan %25'lik kısım içinde sipariş aşamasına geçilmiştir. •Daha önce kamuya duyurulan ve yatırım süreci devam eden 250 MW'lık Aydın Bölgesi YEKA-2 projelerinden ilki olan 25,2 MW kapasiteye sahip Akköy Rüzgar Enerji Santrali'nin kurulumu tamamlanarak devreye alınmıştır. Ayrıca, tamamlandığında toplam 185 MW kapasiteye sahip olacak santrallerin de saha inşaat faaliyetleri başlamıştır. •YEKA-2 proje bölgelerindeki büyümeyi stratejik olarak desteklemek amacıyla, 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 18,9 MW kurulu güce sahip Çeşme RES ile 2020 yılından itibaren faaliyet gösteren ve 7,2 MW kurulu güce sahip Dikili RES'in sahibi olan şirketlerin hisselerinin tamamının Enerjisa Üretim tarafından devralınması işlemleri tamamlanmıştır. Çeşme RES'in ilave 3,6 MW ve Dikili RES'in ise ilave 19,2 MW kapasite artış hakkı bulunmakta olup, buna yönelik planlamalar ayrıca yapılmaktadır. •Kayseri ilinin Yahyalı ilçesinde yer alan Erciyes RES projesinde kapasite artışı tamamlanmış olup, toplam 13,6 MW kurulu güce sahip 4 türbin daha devreye alınmıştır. Böylelikle, 78,6 MW rüzgar ve 15 MW güneş olmak üzere Erciyes RES'in toplam kurulu gücü 93,6 MW'a ulaşmıştır. •Ayrıca, depolamalı elektrik üretim tesisleri kapsamında yapılan başvurular neticesinde, 3 ayrı depolamalı RES için toplam 500 MW rüzgar enerjisi üretimi santrali ile 500 MWh batarya depolama kapasitesi için ön lisans alınmıştır. Bahsi geçen yatırımlar ve gelişmeler sonucunda, Enerjisa Üretim'in 2023 yıl sonu itibarıyla toplam operasyonel kurulu gücü 3.792 MW'a ulaşmıştır. Devam eden yatırımların tamamlanması ve devreye alınacak kapasite artışları ile birlikte Enerjisa Üretim 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 5.000 MW'lık kurulu güce ve %60 yenilenebilir enerji payına ulaşarak Türkiye'de özel sektör elektrik üretiminde lider konumunu güçlendirecektir. Konuyla ilgili gelişmeler kamu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233668BIST